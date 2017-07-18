Porsche'tan çok konuşulacak açıklama

Geçtiğimiz günlerde Volvo'nun 2019'dan itibaren araçlarında elektirikli motorları kullanacağını açıklamasının ardından Porche'den de benzer yönde bir hamle geldi.
Porsche CEO'su Oliver Blume, henüz kesin bir karar olmamakla birlikte konuyla yakından ilgilendiklerini ve halihazırdaki dizel teknolojisinin kendileri için bir son olabileceğini belirtti.
İLK ALMAN MARKASI
Porsche, dizel üretimine son verebileceğini açıklayan ilk Alman markası oldu.
Porsche, Stuttgart'taki ana fabrikasını yeniden yapılandırmak ve markanın ilk elektirikli modeli Mission E'yi üretmek için 1 milyar euroluk harcama yapıyor.
Dizel teknolojisinin Porsche'ta bir geleceği olup olmadığına yakın zamanda karar verilecek ama şirket halihazırda mix motor projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.
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Misafir 6 dakika öncePorsche dizele hiç bulaşmayacaktı Benzinli modele devam edeceklerdi tek tabanca olarak bence.00
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Misafir 16 dakika öncecesaret isteyen bir adim! Gerci Porsche de dizel motor ne ariyoki, benzin masrafinimi dusurmeye calisiyorlar00
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Misafir 18 dakika önceAraplar düşünsün artık şeyhlerin sefaları biter açlığıda tadarlar belki00