Porsche
OTOMOBİL

Porsche'tan çok konuşulacak açıklama

Otomotiv piyasasında konvansiyonel motorları terk edip elektirikli motorlara ağırlık verebileceğini açıklayan firmalara Porsche de katılıyor. Porsche CEO'su Oliver Blume, Porsche'un yeni çıkan dizel motor jenerasyonun son olabileceğini belirtti.

18 Temmuz 2017 Salı, 16:47:36 Güncelleme: 17:08:30 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde Volvo'nun 2019'dan itibaren araçlarında elektirikli motorları kullanacağını açıklamasının ardından Porche'den de benzer yönde bir hamle geldi.

Porsche CEO'su Oliver Blume, henüz kesin bir karar olmamakla birlikte konuyla yakından ilgilendiklerini ve halihazırdaki dizel teknolojisinin kendileri için bir son olabileceğini belirtti.

İLK ALMAN MARKASI

Porsche, dizel üretimine son verebileceğini açıklayan ilk Alman markası oldu.

Porsche, Stuttgart'taki ana fabrikasını yeniden yapılandırmak ve markanın ilk elektirikli modeli Mission E'yi üretmek için 1 milyar euroluk harcama yapıyor.

Dizel teknolojisinin Porsche'ta bir geleceği olup olmadığına yakın zamanda karar verilecek ama şirket halihazırda mix motor projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 6 dakika önce
    Porsche dizele hiç bulaşmayacaktı Benzinli modele devam edeceklerdi tek tabanca olarak bence.
  • Misafir 16 dakika önce
    cesaret isteyen bir adim! Gerci Porsche de dizel motor ne ariyoki, benzin masrafinimi dusurmeye calisiyorlar
  • Misafir 18 dakika önce
    Araplar düşünsün artık şeyhlerin sefaları biter açlığıda tadarlar belki
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