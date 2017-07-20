Bosch Türkiye Başkanı Young: Akıllı otomobillerde hedefimiz 2023

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Bosch'un Türkiye ve Bursa'daki yatırımları gelinen son durumu Bursa'da basın mensupları ile paylaştı.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Young, "Bosch, çok önemli bir stratejik adım olarak, kendi kendine giden otomobillerin beyni olan 'Artificial Intelligence'ı yani yapay zekayı geliştiriyor. 2023 ve 2024 yılında akıllı insansız araçlarla kaza riski sıfıra inecek" dedi.



Bosch'un geleceği şekillendiren teknolojileri hakkında bilgi veren Young, "Sürücüsüz araçlar teknolojisi hızla gelişiyor. 4 kademe var. 2.kademenin sonuna yaklaşıyoruz. Henüz daha aracın her türlü koşullarda kendi kendini sürecek şartlarda değiliz. Üzerindeki yardımcı ekipmanlar, radar, sensör, kameralarla faydalanılarak araç üzerindeki yazılımla araç kendini sürebiliyor. Dışarıdan gelen etkileri algılayıp bir sürücü gibi hızlı bir şekilde bunlara etki verebilmesi için yapay zekaya ihtiyacımız var. Bir yapay zeka merkezi kurduk. Sürücüsüz araçların içine yapay zekayı dahil ediyoruz" dedi.

Bosh sürücüsüz otomobil

Bosh yapay zeka

Bosh akıllı otomobil

Steven Young

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Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, sürücüsüz araç teknoloji ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:"2023- 2024 yılları hedefimiz. 4.seviyeye ulaşmak ve bu anlamda araçların her türlü koşullarda kendi kendini sürebilir hale gelmesini istiyoruz. Bu anlamda bilgi güvenliğinin önemli ve kritik olduğunu paylaşmak istiyorum. Yapay zekanın yardımıyla otomobilleri diğer karayolu kullanıcılarının davranışlarını yorumlamaya ve tahmin etmeye yetecek kadar akıllı hale getiriyor. Kendi içimizde "otonom sürüşten evvel sıfır kaza projesi" diyorduk. Araştırmalar şunu gösterdi ki, trafik kazalarının sebebinin yüzde 90'ı sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Biz bu teknolojiyi 2010 yılından beri geliştiriyoruz. Sürücü hata oranını ortadan kaldırırsak kazaları da önleriz. 2023'ten itibaren araçlar kendi kendini kullanabilir hale geldikten sonra trafik kazaları kademeli olarak tarihe karışacak. Önümüzdeki yıl, ağa bağlı mobilitenin kalbi olarak görülebilecek bir yazılım platformu olan Bosch Automotive Cloud Suite kullanıma sunulacak. Bosch, bağlanabilirlikle ilgili olarak sensörler, yazılımlar ve servislerden oluşan '3 S'yi güçlendiriyor. Sensör alanında dünyanın en büyük mikromekanik sensör üreticisi olan Bosch, 2015 yılında 1,6 milyar adet mikromekanik sensör üretti. Bosch'ta yazılım alanında 20.000'den fazla yazılım mühendisi görev yapıyor, 4.000'i sadece Nesnelerin İnterneti konusunda çalışmalar yürütüyor. Servisler alanında ise Bosch, sadece yeni teknoloji yerine tüm iş modellerini geliştiriyor. Çünkü sadece ürün yapıp satmak artık yetmeyecek. Yeni iş modellerinin geliştirilmesi bu aşamada önem kazanıyor"