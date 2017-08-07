Otomotiv sektöründe ihracat rekor üstüne rekor kırıyor

İç pazardaki daralmaya rağmen ihracatta rekor üstüne rekor kıran otomotiv sektörü, temmuzda da hızlı yükselişini sürdürdü. Sektörün, temmuz ayı ihracatı yüzde 41 artışla 2.4 milyar dolar oldu.



Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Ekim 2016 tarihinden bu yana üst üste 10 aydır 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atan sektörün, Ocak-Temmuz 2017 dönemi ihracatı da yaklaşık yüzde 25 artışla 16 milyar 789 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Sektörün temmuz ayındaki başarılı grafiğinde binek otomobillerdeki yüzde 74’lük artış temel belirleyici olurken, otomotiv yan sanayi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, otobüs- minibüs-midibüs gibi tüm ana ihracat kalemlerinde çift haneli ihracat artışı yaşandı. Temmuz ayında AB Ülkelerine yönelik yüksek oranlı artışlar kaydedilirken, en büyük pazar Almanya’ya yüzde 30 ve diğer önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 101, ABD’ye yüzde 125, İtalya’ya yüzde 43, İran’a yüzde 72, Fas’a yüzde 70 ve Rusya’ya yüzde 113 ihracat artışı oldu.



FABRİKALAR TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR



Yılın ilk yarısında, otomotiv sektörünün toplam ihracatı, geçen yıla göre yüzde 22’lik artış ile 14.5 milyar seviyesine ulaşmıştı. Bu rakamın 4.7 milyar doları tedarik sanayinin payı olmuştu. Yan sanayinde henüz temmuz rakamları açıklanmadı ancak ihracattaki hızlı artış, otomotiv yan sanayinde de işleri artırdı. Hatta işler o kadar iyi gitti ki bazı firmalar tatilleri öteledi.



Normalde ana sanayi firmaları Toyota ve Tofaş’ta olduğu gibi bazı yan sanayi firmaları da tatillerini bu dönemde yaparak üretime ara verebiliyordu. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD ) Başkanı Alper Kanca, işlerin çok iyi gittiğini vurgulayarak, ”İhracat inanılmayacak kadar iyi gidiyor. Gerçekten fevkalade. Fabrikalarımız tam kapasite çalışıyor. Bazı firmalarımız tatillerini öteledi. Benim firmam da bunlardan biri. Normalde iki hafta tatil olacaktı” dedi.

Dünya Gazetesi

otomotiv sektörü

otomotiv ihracat

otomotiv sektörü 2017

otomotiv ihracat rakamları