Çin'de 5 bin 300 dolara otomobil satılıyor

haberturk.com'un derlediği habere göre dünyanın en büyük otomotiv pazarına sahip olan Çin, ülkedeki hava kirliliği artırmak ve petrol maliyetlerini düşürmek için elektrikli otomobiller için hem ulusal hem de yerel bazda çeşitli teşvikler veriyor. Bu teşviklerle ülkede elektrikli araçlara talep artarken, dünyada satılan tüm elektrikli otomobillerin yüzde 40'ı artık Çin'de bulunuyor.

General Motors da Çin'in sağladığı avantajların ardından çok ucuz bir modelle piyasaya girme kararı aldı. İki kişilik Baojun E100 modelini 5 bin 300 dolardan satışa çıkardı.

Araç elbette biraz ufak, herhangi bir lüksü yük. Sadece 1.6 metre genişliğindeki araç, piyasadaki en ufak araçlardan biri olan Smart ForTwo'dan bile 25 cm daha kısa.

39 beygir güç üreten bir elektirikli motora sahip olan Baojun E100 satte 100 km hıza çıkabiliyor. Aracın menzili ise 150 km.

Çin'de en çok satan sekizinci marka olan Baojun'un ilk kez elektirkli araç sektörüne adım attığı E100 modeli için şimdiden kalabalık bir sipariş listesi oluştu. GM tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk 200 araç için 5 bin kişi talepte bulundu.

Baojun E100

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