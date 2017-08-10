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OTOMOBİL

İki devin ortaklığı başlamadan bitti

Dünyanın en büyük araç üreticisi Volkswagen ile Hindistan merkezli Tata Motor's arasında gelişmekte olan ülkelere yönelik araç geliştirmek için düşünülen iş birliği rafa kaldırıldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe, 18:02:05 Güncelleme: 18:04:20 HABERTURK.COM

İki firma Mart ayında stratejik ortaklık imkanlarının araştırılması için bir mutabakat zaptı imzalamışlardı. Volkswagen ile Tata Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkelere yönelik otomotiv parçaları ve araç üretmeyi planlıyordu.

Ancak gelinen noktada yapılması düşünülen ortaklık hayata geçmeden sona erdi. Yapılan açıklama ile iki otomotiv devinin Hindistan’daki işbirliklerine son verme kararı aldıkları belirtildi. 

Tata tarafından yapılan açıklamada, “Yaptığımız değerlendirmede ortaklıktan elde edilecek stratejik faydaların her iki taraf içinde eşik seviyenin altında olduğu sonucuna vardık” denildi.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    almanlar hep kendilerine yontar. ..
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