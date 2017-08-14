Trilyonluk pazara Finlandiya’dan girdi

Bursalı Karsan, “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” hedefi doğrultusunda Finlandiyalı mobilite servis operatörü MaaS Global’e yatırım yapan ilk otomotiv şirketi oldu. Toplu taşıma ile bireysel ulaşım arasında bir köprü oluşturan MaaS Global ulaşımda bir devrim gerçekleştirmesiyle ön plana çıkıyor. Sadece bireylere trafikte kaybettikleri zamanı geri kazandırmakla kalmayan şirket aynı zamanda otonom sürüş özelliğine sahip araçların entegre olduğu daha az özel araç kullanımı ile daha temiz kentleri hedefleyen vizyonuyla dikkat çekiyor.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Karsan’ın elektrikli araçlardan otonom sürüşe kadar geleceğe yönelik Ar-Ge odaklı vizyon çalışmalarının bulunduğunun altını çizen Karsan CEO’su Okan Baş, “Önemli hissedarlarından olduğumuz MaaS Global, dünyanın bu alanda faaliyet gösteren ilk şirketi olmasıyla dikkatleri çekiyor. MaaS Global’e Karsan olarak ilk yatırım yapan otomotiv şirketi olduk” dedi.



Okan Baş, “2030 yılına kadar küresel mobilite çözüm pazarının (MaaS) bir trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Hızla büyüyen pazara ilk giren Finli şirketin geleceği son derece parlak ve umut vaat ediyor” dedi.

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