Volkswagen T2 elektrikli olarak geri dönüyor

Volkswagen'in bir süredir elektrikli olarak çıkaracağı söylenen I.D Buzz'un üretime geçeceği resmi olarak açıklandı. Volkswagen CEO'su Dr. Herbert Diess, aracın geçmiş ile geleceği birleştireceğini söyledi. Dr. Diess, "Mikrobüs Kaliforniya hayat tarzının bir parçası olacak. Klasik minibüsü elektirikli araç olarak yeniden icat ederek geri getiriyoruz" dedi.

I.D Buzz'ün dünya lansmanı Detroit Otomobil Fuarı'nda yapılacak. Elektirikli ve dört kapılı aracın 2022 yılında showroom'lardaki yerini alması bekleniyor. Volkswagen, yeni araçla ABD, Çin ve Avrupa pazarını hedefleyecek.





Yeni aracın teknik özellikleri ile ilgili şimdilik açıklanan resmi bir veri yok. Ancak aracın konsept modelinin 434 km olan menzili, pilin yüzde 80'inin 30 dakikada şarj edilebiliyor olması ve 369 beygirlik elektrikli motoru seri üretime geçecek versiyonu ile ilgili bir fikir verebilir.

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Volkswagen I.D Buzz

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