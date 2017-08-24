ERUIDEEV Takımı üç ödüle aday oldu

Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan, yetenekli gençleri desteklemekten gurur duyduklarını belirterek, “Türkiye’ye nitelikli insan kaynağı sağlama hedefimiz doğrultusunda inovatif bakış açısına sahip ve geleceğe yatırım yapan gençleri destekliyoruz" dedi.

Dış kabuktan iç şasesine kadar Erciyes Üniversitesi laboratuvarında üretilen araç ile iki yıldır Tübitak yarışlarına katılan ERUIDEEV Takımı bu yıl yerlilik, verimlilik ve tasarım kategorilerindeki başarı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından üretilen elektromobil araç, TÜBİTAK organizasyonunda Yerli Ürün Teşvik Ödülü, Tasarım Ödülü ve Verimlilik Ödülü’ne aday olacak.⁠⁠⁠⁠

ERUIDEEV Takımı

Opet Fuchs

ERUIDEEV Takımı ödüll

TÜBİTAK