ERUIDEEV Takımı
OTOMOBİL

ERUIDEEV Takımı üç ödüle aday oldu

Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin oluşturduğu 24 kişilik ERUIDEEV Takımı, Opet Fuchs’un desteğiyle ürettiği elektromobil araçla 21-27 Ağustos tarihleri arasında 40 üniversiteden 51 farklı takımın katılım sağlayacağı ve TÜBİTAK’ın Kocaeli’nde düzenleyeceği “Efficiency Challenge Electric Vehicle” yarışlarına hazırlanıyor

24 Ağustos 2017 Perşembe, 12:47:10 Güncelleme: 12:49:26 HABERTURK.COM

Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan, yetenekli gençleri desteklemekten gurur duyduklarını belirterek, “Türkiye’ye nitelikli insan kaynağı sağlama hedefimiz doğrultusunda inovatif bakış açısına sahip ve geleceğe yatırım yapan gençleri destekliyoruz" dedi.

Dış kabuktan iç şasesine kadar Erciyes Üniversitesi laboratuvarında üretilen araç ile iki yıldır Tübitak yarışlarına katılan ERUIDEEV Takımı bu yıl yerlilik, verimlilik ve tasarım kategorilerindeki başarı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından üretilen elektromobil araç, TÜBİTAK organizasyonunda Yerli Ürün Teşvik Ödülü, Tasarım Ödülü ve Verimlilik Ödülü’ne aday olacak.⁠⁠⁠⁠

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  • TÜBİTAK
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