Çinli Dongfeng ile elektriği tuttu

Renault ve Nissan tarafından yapılan açıklamada şirketin adının eGT New Energy Automotive Co olacağı, Renault ile Nissan’ın yüzde 25’er, Dongfeng’in ise yüzde 50 pay sahibi olacağı ifade edildi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, eGT Renault-Nissan’ın crossover SUV platformunu kullanan kompakt sınıftan biraz daha küçük boyutta yeni bir elektrikli araç üretecek.



ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI ZORUNLU HALE GELDİ



Çin, elektirikli araç satışının pazar payını artırmayı hedefleyen politikalarıyla, satılan araçların belirli oranlarda elektrikli olmasını zorunlu hale getirmişti. Buna göre dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de, 2018 başlarında her üreticinin satışlarının en az yüzde 8’i pille çalışan elektrikli veya benzin ve elektrikli motorlu araçlardan oluşmak zorunda. Bu oran takibeden yıllarda artarak 2019’da yüzde 10, 2020 yılında yüzde 12’ye, 2025’te ise yüzde 20’ye yükselecek. Çinli Dongfeng’le elektriği tuttu.

Dongfeng Motor Group

Renault Nissan Grubu