Merkez Bankası'nın müdahalesi ile 3,75 seviyelerine kadar inen dolar bu sabah yeniden yükselerek 3.8960 TL'ye çıkmıştı. Ardından 3.85 TL'ye gerileyen dolar akşam saatlerinde 3.93 TL'yi aşarak 3.9375 TL ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Euro ise 4.1156 TL'ye kadar çıktı.

TL'deki değer kaybında diğer ana unsurlar olarak ise Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşırken, bir not indirimi gelebileceği yönündeki endişeler ile jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Küresel piyasalar, veri trafiğinin zayıf olmasının da etkisiyle sakin bir seyir izlerken, yurtiçinde bugün açıklanacak cari açık verisi ve yükseliş eğilimini sürdüren döviz kurları yatırımcıların odak noktasına yerleşti.

DÜŞÜŞLE AÇILAN BORSA ARTIYA GEÇTİ

Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 düşüşle 77.100,11 puandan başladı. İlerleyen saatlerde gelen alımlarla kayıplarını geri alan Borsa İstanbul gün sonu yaklaşırken dünkü kapanışının yüzde 0.45 üzerine çıktı. Endeks günü yüzde 0.35 artışla 77.666 puandan tamamladı.

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