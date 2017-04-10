Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş, "ne zaman emekli olurum?" diye merak ediyor. Son zamanlarda artan bu soru ile birlikte vatandaşlar emeklilik gününü bekliyor. Peki emeklilik nasıl hesaplanır?

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik gününü bekleyen milyonlarca vatandaş, ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Emeklilik günü için bir araç hazırlayan SGK, vatandaşların ne zaman emekli olacağını hesaplıyor.

Vatandaşlardan cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı, 3600 günün doldurulduğu tarih, malüliyet ve erken yaşlanma gibi soruların cevapları ile birlikte emeklilik tarihini hesaplıyor.

SGK 4/A EMEKLİLİK HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

SGK 4/B EMEKLİLİK HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

SGK 4/C EMEKLİLİK HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Yukarıdaki linklerden gerekli bilgileri doldurarak kendi sınıfınıza ait emeklilik sisteminden ne zaman emekli olabileceğinizi hesaplayabilirsiniz.

01.05.2008 SONRASI İŞE GİREN KADINLAR İÇİN ŞARTLAR NE?



İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak bayanların 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7000 gün değil 7200 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti de 7200 günü tamamlayacakları zaman göre belli edilir.

Buna göre;



1) 7200 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan bayanlar 58,

2) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 59,

3) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 60,

4) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 61,

5) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 62,

6) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 63,

7) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden sonra 7200 günü tamamlayanlar için 64,

8) 1/1/2048 tarihinden sonra 7200 günü tamamlayan kadınlar için ise 65 yaşında emekli olurlar.

KADINLARIN SSK’DAN 4500 GÜN İLE YAŞLILIKTAN EMEKLİLİK ŞARTLARI

(09.09.1999 ile 30.04.2008 arasından işe girenler)



09.09.1999 günü ile 30.04.2008 günü arasında işe giren bayanların kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır. Görüldüğü üzere, 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için normal emeklilik şartlarında sigortalılık süresi diye bir şart kalmamış iken kısmi emeklilik için 25 yıllık bir sigortalılık süresi şartı da getirilmiştir.

KADINLARIN SSK’DAN 5400 GÜN İLE YAŞLILIKTAN EMEKLİLİK ŞARTLARI

(01.05.2008 günü ve sonrasında işe girenler)



İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak bayanların 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartının prim gün sayısı şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti de 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zaman göre belli edilir.



Buna göre;

5400 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan bayanlar 61 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş,

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar için 62,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınlar için 63,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınlar için 64,

4) 1/1/2042 tarihinden itibaren ise kadın için 65,

olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 5400 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

İKİ MESLEK GRUBUNUN YIPRANMASI KALDIRILDI

1.10.2008 gününe kadar basın ve gemi adamları yıpranmalı (ilave sigortalılık süreli) olarak çalıştılar ve yıpranma hakkı 1.10.2008 günü kaldırıldı. Şimdi gazetecilerin emeklilik hesaplaması için hangi işlemleri yapacaklarını açıklayacağız. 1-23.05.2002 gününe kadar SSK hizmet cetvelinde ne kadar (2A veya 3A gününüz var toplayın ve çıkan sonucu dörde bölün. Mesela, 23.05.2002 gününe kadar basında (2A veya 3A) olarak 3200 gününüz varsa dörde böldüğünüzde 800 gün edecektir. 800 gün de 2 yıl, 2 ay, 20 gün eder. (SGK’da yıl 360, ay da 30 gündür) 2-Şimdi bulduğunuz dörtte birlik gün sayısı kadar ilk işe girişinizi geriye çekin ve bulduğunuz işe giriş tarihine göre tablodan emeklilik şartlarınızı bulun. 3Son olarak da ilk işe girişinizden 1.10.2008 gününe kadar olan basın (2A veya 3A) günlerinizi toplayın ve dörde bölün. Çıkan gün sayısı kadar da tablodan bulduğunuz emeklilik yaşınızdan düşme hakkınız var ve ilk işe girişinizi de bu süre kadar geriye çekme hakkınız var.