PARA
28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Alibaba, Yu’e Bao, fon
PARA

Çinli Yu’e Bao, dünyanın en büyük fonu oldu

Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden Alibaba’nın kurduğu Yu’e Bao, 165 milyar dolarla dünyanın en büyük fonu oldu.

28 Nisan 2017 Cuma, 09:41:35 Güncelleme: 09:46:46 HABERTURK.COM

Para piyasaları fonları alanında atağa kalkan Çin’in teknoloji devi Alibaba’nın dört yıl önce kurduğu Yu’e Bao fonu, Amerikan JP Morgan’ın 150 milyar dolarlık fonunu geride bırakarak dünyanın en büyük fonu oldu. Financial Times’ın haberine göre, Yu’e Bao 165.5 milyar dolarla ilk sıraya yerleşti.

Alibaba’nın finans şirketi Ant Financial tarafından 2013 yılı ortasında kurulan Yu’e Bao kısa sürede hızla büyürken, birçok Çinli fon da son dönemde piyasaya giriş yaptı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ne zaman emekli olurum?
PARA

Emeklilik nasıl hesaplanır?
Merkez Bankası PPK üyesi Ahmet Faruk Aysan istifa etti
PARA

Merkez Bankası'nda istifa
BRICS çöktü
PARA

Efsanenin çöküşü!
Zorunlu BES nasıl iptal edilir?
PARA

Milyonlarca kişinin maaşından kesinti yapılacak
Ekonomik büyüme nedir?
PARA

Ekonomik büyüme nedir?
Dolar için G. Afrika Rand'ı önemli
PARA

G. Afrika’ya yakın markaj
Türkiye'nin en zengin 100 işadamı!
PARA

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 100 İSMİ!
Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi
PARA

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasına odaklandı
PARA

GÖZLER KRİTİK TOPLANTIDA
Çinli Yu’e Bao, dünyanın en büyük fonu oldu
PARA

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLDU
Döviz cinsinden borcumuz artıyor
PARA

BÜTÜN DÜNYA BORCA BATMIŞ!
Uzmanlar, faiz oranlarında artış beklemiyor
PARA

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme