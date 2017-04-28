Çinli Yu’e Bao, dünyanın en büyük fonu oldu

Para piyasaları fonları alanında atağa kalkan Çin’in teknoloji devi Alibaba’nın dört yıl önce kurduğu Yu’e Bao fonu, Amerikan JP Morgan’ın 150 milyar dolarlık fonunu geride bırakarak dünyanın en büyük fonu oldu. Financial Times’ın haberine göre, Yu’e Bao 165.5 milyar dolarla ilk sıraya yerleşti.

Alibaba’nın finans şirketi Ant Financial tarafından 2013 yılı ortasında kurulan Yu’e Bao kısa sürede hızla büyürken, birçok Çinli fon da son dönemde piyasaya giriş yaptı.