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Bitcoin rekor kırdı

Dijital para birimi Bitcoin'in değeri, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselerek 1400 doları geçti

02 Mayıs 2017 Salı, 16:13:42 Güncelleme: 16:29:36 HABERTURK.COM

Dünyada Bitcoin’le ilgili verileri derleyen Cryptocompare sitesi, 2008’de piyasaya sürülen Bitcoin’in değerinin rekor kırarak 1400 doları geçtiğini ve son bir yılda üç kat arttığını duyurdu. Yükselişin Bitcoin’in yasallaştığı Japonya’daki talep artışından kaynaklandığı belirtiliyor.

Japonya geçen ay bankacılık sistemini değiştiren bir kanun ile Bitcoin ve diğer tüm dijital para birimlerini yasal olarak tanımıştı.

Bitcoin’in yükselişinde Bitcoin/yen kurundaki değişimin etkili olduğu, Çin’de borsa üzerinde artan denetiminin de Bitcoin’in seyrini olumlu etkilediği kaydedildi.

 

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