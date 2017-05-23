Bitcoin'in yükselişi sürüyor

CoinDesk'in Bitcoin Fiyat Endeksi dün yüzde 11’lik artışla 2.289 dolar seviyesini gördü. Bu yıl değeri yüzde 100’ün üzerinde artan Bitcoin’in değeri, mayıs ayında iki kat arttı. Bitcoin'in yükselişinde özellikle Japon ve Çinli yatırımcıların artan talebi etkili oluyor.

Bitcoin yükselişteki tek şifreli dijital para birimi de değil. Nisanda tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan bir diğer şifreli dijital para birimi de ethereum oldu.

130 dolara takas edilen ethereum kadar, son bir ay içinde %1000 artış gösteren ripple da dikkat çekiyor. Ripple'ın fiyatı şu anda 0,35 dolar olarak kaydediliyor.