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Bitcoin nedir?

İnternet dünyasında bir kere daha varlığını gösteren Bitcoin, vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki Bitcoin nedir? Bitcoin fiyatları nasıl belirlenir? İşte Bitcoin hakkında detaylar...

23 Mayıs 2017 Salı, 14:39:10 Güncelleme: 14:40:29

Son olarak WannaCry virüsü ile internet dünyasında bir kere daha varlığını gösteren Bitcoin, vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki Bitcoin nedir? Bitcoin fiyatları nasıl belirlenir? İşte Bitcoin hakkında detaylar...

BİTCOİN NEDİR? 

Bitcoin, 3 Ocak 2009'da kullanılmaya başlayan hiçbir kurum ve merkez bankasına bağlı olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilmektedir. İnternet dünyasının Derin Ağı'nda kullanılan para birimidir.

Dünyada maksimum Bitcoin sayısı 21 milyonla sınırlandırılmıştır. 22 Temmuz 2013 tarihi itibariyla dolaşımdaki Bitcoin'lerin değeri 1,2 milyar dolar iken, 4 Haziran 2014'ten sonra bu rakam 8,2 milyar dolara yükselmiştir.

Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoinler ile yapılan ödemeler diğer noktalara anında ulaşır ve böylece hangi adresten hangi adrese ödeme yapıldığı anında kayıtlara işlenir.

Bitcoin sisteminde para yaratma işlemine ise madencilik denmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir.

BİTCOİN FİYATLARI NASIL DEĞİŞİR?

Tıpkı Türk Lirası, Amerikan Doları veya Euro'da olduğu gibi, Bitcoin değerlerini de etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. İşte Bitcoin fiyatlarını etkileyen bazı etkenler;

● Bitcoin'in dünyada sınırlı sayıda olması,

● Bitcoin fiyatının veya artışının bir sınırının olmaması,

● Bitcoin transferinin mümkün olması,

● Bitcoin'e artan merakla birlikte insanların Bitcoin'e güvenmesi,

● Bitcoin'in hükümetler tarafından tanınmaya başlanması,

● Bitcoin'in makro ekonomik faktörlerden bağımsız bir para birimi olması.

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