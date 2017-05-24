ING Bank Türkiye, yurtdışına üst düzey yönetici transfer etmeye devam ediyor

ING Bank Türkiye’ye 2011 yılında katılan Murat Sarı, borcuna sadık kredi müşterilerinin faiz yükünü hafifleten “risk skoru bazlı ihtiyaç kredisi” ürününü INB Bank'a dahil etti. Bu kapsamda, kredi başvuru süreçlerinde köklü değişiklikler yapıp, gelişmiş veri analizleri ile güçlendirilen dijital KOBİ ve bireysel kredi süreçlerinin tasarlanmasında stratejik sorumluluklar aldı.



Murat Sarı ile birlikte ING Bank bireysel kredileri 2.5 kat büyüdü. Sarı, KOBI kredilerinin 3 kat büyümesinde ve 9.4 milyar TL bakiyesine ulaşmasında önemli rol aldı.



ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, atamayla ilgili olarak, "ING Bank Türkiye yönetim ekibimizin Türkiye’de gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar, yurtdışında çok önemli pozisyonlara terfien atanmalarını sağlıyor. Bu kez de KOBİ ve Bireysel Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcımız Murat Sarı’yı uğurluyoruz. Murat Sarı, ING Grubu’nun “İleriyi Düşün” stratejisi kapsamında çok kritik global bir sorumluluk üstlenerek, bundan böyle ING’nin tüm ülkelerindeki bireysel kredilerin risk yönetimini gerçekleştirecek. Bütün ING’li meslektaşlarımızın kendisinin bilgi birikimi ve tecrübesinden faydalanacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.



Çalışma arkadaşlarımızın yurtdışında önemli görevler üstlenmesi bizler için oldukça gurur verici. Özellikle son 2 yılda kendi içimizde bu tip örneklerin artması gerek Bankamız gerekse Türkiye adına çok güzel gelişmeler" dedi.

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