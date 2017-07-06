Temmuz ayı için emekli ve memur maaşlarına zam bekleyen vatandaşların bekleyişi sona erdi. Geride bıraktığımız Haziran ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte emekliye zam ve memura zam oranları kesinleşti. Peki Temmuz emekliye zam miktarı ne kadar? 2017 Memur maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

EMEKLİYE ZAM NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte yapılacak memur ve emekli zam oranları da belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, en düşük memur maaşı 2 bin 721 TL, en düşük emekli aylığı ise bin 330 TL oldu.

Piyasanın TÜFE'de yüzde 0.1 oranında artış beklemesi gerçekleşmedi ancak bu beklenti düşüş yönünde oldu. TÜFE, geride bıraktığımız Haziran ayında yüzde 0.27 oranında düşüş gösterdi.

Mayıs sonu itibarıyla yüzde 11.72 olan TÜFE artışı, yüzde 10.9'a geriledi. 6 aylık TÜFE artışı ise yüzde 5.89 olarak gerçekleşti. Bu rakamların belli olmasının ardından bekleyişte olan ve internet aramalarını "Temmuz ayı emekliye zam" ve "memur zammı 2017" şeklinde arttıran vatandaşların da bekleyişi sona erdi.

Yıl başında yüzde 3 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 2.9 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak.

İşçi emeklilerinin geriye dönük 6 aydaki enflasyon kadar aldıkları zam da yüzde 5.89 oldu.

Zamlarla ilgili Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "2017 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde %3 oranında artış sağlanmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ise bir önceki dönem gerçekleşen enflasyona bağlı olarak %4.73 oranında artırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2 BİN 721 TL OLARAK BELİRLENDİ

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"2017 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde %4 oranında genel zam öngörülmüştü. 2017 yılı ilk altı ayında enflasyon %5,89 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave %2,92 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda %6,92 oranında artış yapılmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.558 TL’den 2.721 TL’ye yükselmiştir."

şeklinde bilgi de paylaşıldı.

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