İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yaklaşık 90 yıldır kullanılan ülkenin para biriminin değiştirilmesine ve Riyal yerine bundan böyle Tümen kullanılmasına karar verdi.

İran'ın resmi devlet haber ajansı IRNA tarafından aktarılan bilgiye göre Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın ülke meclisi ve ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi üyelerince de onaylanması gerekiyor.

Karar yürürlüğe girerse, Bakanlar Kurulu Sekreteri Mohsen Haci Mirzayi'nin açıklamasına göre her 1 Tümen 10 Riyal değerinde olacak. Türkçe bir ifade olan Tümen, daha önce de İran'da resmi para birimi olarak kullanılmıştı. Tümen, Farsçada Tuman ya Tomen şeklinde telaffuz ediliyor.

İran devleti, para birimini değiştirerek bankacılık sistemini geliştirmeyi ve var olan karışıklığı gidermeyi amaçlıyor. Zira bankacılık ve resmi sistemde Riyal ülkenin resmi parası olarak kullanılırken, halk, günlük kullanımda paradan bir sıfır atarak Tümen ifadesini kullanmayı tercih ediyor.

İranlı yetkililer Riyal'in günlük kullanımda gözden düşmesinde enflasyonun da etkisi olduğunu belirtirken, Tümen geçişiyle Amerikan Doları karşısında da paranın güçlenmesini umuyor.

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