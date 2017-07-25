2017'ye ilişkin Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni yayımlandı

Mayısta 915 milyon dolar sermaye girişi görülürken, nakit sermaye girişinin 788 milyon dolarlık bölümü Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gerçekleşti.

ULUSLARARASI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN SAYISI

Mayıs ayında 345 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 8 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki oldu.

Ocak-mayıs döneminde 2 bin 166 uluslararası sermayeli şirket ve şube iş başı yaparken, 75 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Toplam 2 bin 241 uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleriyle inşaat sektörlerinde hizmet verdikleri görüldü.

Aynı dönemde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde olan 57 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşuyla yabancı ortak iştiraki kayıtlara geçti. Bu şirketlerin 23'ü toptan ve perakende ticaret sektöründe hizmet gösterdi.

Söz konusu dönemde kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin bin 370'inin Yakın ve Ortadoğu, 345'inin AB, 160'ının Asya ülkeleri ortaklı şirketler olduğu kaydedildi.

Verilere göre, mayıs sonu itibarıyla Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı 48 bin 618'e ulaştı. 6 bin 752 yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Böylece toplamda 55 bin 370 uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulundu.

Uluslararası sermayeli şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısı 22 bin 88 ile birinci sırada oldu. Bunların içinde Almanya 6 bin 981 şirketle ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 3 bin 21 şirketle İngiltere ve 2 bin 745 şirketle Hollanda takip etti.

Söz konusu şirketlerin illere göre dağılımında ise 33 bin 653 ile İstanbul başı çekerken, bu ili 5 bin 80 şirketle Antalya, 3 bin 15 şirketle Ankara ve 2 bin 466 şirketle İzmir izledi.

İstanbul'daki uluslararası sermayeli şirketler, başta toptan ve perakende ticaret (13 bin 36) olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleriyle (5 bin 776) imalat sanayi (4 bin 90) sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

30 PROJEYE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENDİ

Ekonomi Bakanlığınca mayıs ayında yatırım teşvik belgesi düzenlenen 30 proje kapsamında yaklaşık 186,5 milyon dolarlık yatırım yapılması öngörüldü. Böylece bu yıl belgelendirilen yatırım projesi sayısı 133'e, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 2,1 milyar dolara ulaştı.

Bu yıl verilen yatırım teşvik belgelerinin 97'si imalat, 17'si hizmetler, 16'sı elektrik, gaz ve su, 2'si madencilik ve 1'i de tarım sektörüyle ilgili düzenlendi.

Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri

uluslararası sermayeli şirket ve şube

Ekonomi Bakanı

uluslarası sermayeli şirketler