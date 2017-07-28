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ABD ekonomisi 2017 yılının 2. çeyreğinde yüzde 2.6 büyüdü

ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 2.6 büyüdü

ABD, büyüme rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.6 büyüme sağlayan ABD ekonomisi bir önceki çeyrekteki performansını iki kat arttırmış oldu.

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:56:35 Güncelleme: 16:09:01 HABERTURK.COM

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.6 büyüme sağladı ve sene başındaki 1.2 oranının neredeyse ikiye katlayarak beklenen sıçramayı yaptı. 2005 yılından bu yana en ciddi yükselişini 2015'te yaşayan ülke ekonomisi 2016 yılında ise küresel krizden bu yana en zayıf performanslarından birini sergilemişti.

Ekonominin motoru olarak gösterilen tüketici harcamalarındaki yüzde 2.8 artış, uzmanlar tarafından bu tablonun başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

KONUT YATIRIMI AZALDI TÜKETİCİ HARCAMALARI ARTTI

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ekipmanlara yönelik iş yatırımlarında artış yüzde 8.2 olarak gerçekleşerek son 2 yılın en yükseks eviyesini gördü. Yapısal harcamalarda da yüzde 4.9 sıçrama yaşandı. 

Verilerdeki sürpriz gelişme ise stok değerlerindeki hafif düşüşün ikinci çeyrekte de sürüyor olması. Konut yatırımlarında da yüzde 6.8 azalma söz konusu. ABD'nin bu dönemdeki toplam ithalatı yüzde 4.1, ihracatı da yüzde 2.1 artış gösterdi. Tüketici fiyatları endeksine göre ölçülen enflasyon rakamında da yüzde 0.3 artış söz konusu. Bu anlamda beklenti yüzde 0.7'ydi.

Yine de, bu sonuçlara rağmen Fed politika yapıcılarının gelecek aylarda 4.5 trilyon dolarlık bilançoyu küçültme ve faiz artırma planlarını ötelemesi beklenmiyor. 

Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz çeyrekte yüzde 1.4, 2016 yılının son çeyreğinde ise yüzde 2.1 oranında büyümüştü.

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