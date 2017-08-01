Bankalar 6 ayda 25 milyar kâr etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), haziran sonu itibarıyla açıkladığı verilere göre, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 972 milyar 21 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün net kârı, bu yılın ilk yarısında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 33.2 artışla 25 milyar 355 milyon liraya yükseldi. Geçen yılın ilk yarısında bankalar 19 milyar 33 milyon lira net kâr elde etmişti. Sektörün aktif toplamı 2016 sonuna göre 240 milyar 985 milyon liralık artış gösterdi.

AKTİFLER % 8.8 ARTTI

Bu dönemde en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 919 milyar 182 milyon lira, menkul değerler 368 milyar 215 milyon lira olarak hesaplandı.

Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 8.8, krediler yüzde 10.7 ve menkul değerler toplamı yüzde 4.7 arttı. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2016 yıl sonuna göre yüzde 8.6 artışla 1 trilyon 578 milyar 116 milyon lira oldu. Sektörün sermaye yeterliliği oranı yüzde 16.9 seviyesinde gerçekleşti.

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