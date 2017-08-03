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ING Bank finansal sonuçları açıkladı

ING Bank Türkiye’nin 3 Ağustos 2017 tarihinde açıkladığı konsolide finansal sonuçlara göre; 2017 yılının ilk yarısında bankanın aktif toplamı 58 milyar TL, vergi öncesi kârı ise 550 milyon TL olarak gerçekleşti

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:56:11 Güncelleme: 12:02:55 HABERTURK.COM

ING Bank’ın özkaynaklar hacmi 5.4 milyar TL’ye, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19.40 seviyelerine ulaştı.

ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, açıklanan finansal veriler hakkındaki değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"2017 yılının ilk yarısını da başarılı bir performans ile tamamladık. Vergi öncesi kârımız 550 milyon TL olarak gerçekleşti. Krediler toplamımız 44 milyar TL’ye ulaşırken, geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacmimiz 25.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Müşterilerimize her zaman her yerden, kolay ve zahmetsiz bir şekilde hizmet sunmak amacıyla dijital ve mobil kanallarda hızla büyümeye devam ediyoruz. Haziran sonu itibarıyla, dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 90’lara ulaştı. Mobil bankacılık kullanıcı sayımız ise yılsonuna göre yüzde 33’lük artış ile 589 bine yükseldi"

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