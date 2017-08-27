Estonya, Estcoin, Bitcoin
PARA

Estonya 'estcoin' adını verdiği kendi kripto para birimini çıkaracak

Bitcoin'le başlayan dünyadaki kripto para çılgınlığı başka bir evreye taşınıyor. Estonya, 'estcoin' adını verdiği kendi kripto para birimini çıkaracağını açıkladı. Estonya, estcoin için kamu kaynakları ile dijital altyapısını da hazırladı

27 Ağustos 2017 Pazar, 12:40:31 Güncelleme: 13:11:09 HABERTURK.COM

Aslında kripto para birimine artan ilgi Estonya'dan önce Rusya ve Çin gibi başka ülkelerin de dikkatini çekmişti. Fakat resmi olarak ilk adımı atan ülke Estonya oldu.

Estonya hükümetinin dijital işlemlere ve teknolojiye yakınlığı sır değil. Hatta hükümet bundan 2.5 yıl önce yabancı yatırımcılar için 'e-residency' adı verilen bir ikamet uygulaması başlatmış ve yatırımcılar hükümetten aldıkları dijital bir kimlik ile tüm bankacılık ve şirket kayıt işlemlerini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye başlamışlardı. Bu programa kayıt olan yabancı yatırımcı sayısı ise 22 bine ulaştı.

Estonya e-Residency Direktörü Kaspar Korjus, yaşadıkları bu tecrübenin, kripto para birimine girmeyi düşünen diğer ülkelere göre Estonya'ya avantaj sağlayacağını ve estcoin'in e-residance ekosistemine bağlanabileceğini söyledi.

Korjus, "Hiçbir ülke kripto paraların piyasada güvenli bir şekilde el değiştirebileceği teknoloji ve yasal altyapıyı geliştirmeye bizim kadar yakın değil" dedi.

Estcoin'in halka arzı için çalışmalara başladıklarını ancak bu arzın ne zaman gerçekleşeceğinin henüz belli olmadığını belirten Korjus, paranın değerinin belirlenmesi için ise çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

  • bitcoin
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