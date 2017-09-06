Çin'den Bitcoin'e ağır darbe geldi

Dijital para birimlerinin ekonomi dünyasında yarattığı yankılar devam ediyor. Başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere yaklaşık 1060 farklı türü olduğu bilinen dijital para birimleri yalnızca dijital ortamda değil gerçek hayatta da kendine yer edinmeye başladı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, alışveriş, eğlence ve pek çok restoranda kullanılan Bitcoin’ler sadece gençler değil yatırımcılar arasında da talep görmeye başladı. Özellikle dünya çapında teknoloji alanında kendinden söz ettirmek isteyen girişimci şirketler önceden olduğu gibi yatırımcılardan kaynak bulmak yerine bitcoin üretip pazara sunmaya başladı. Dijital paraların kısa sürede astronomik seviyede gelir getirmesi ise İlk Para Arzı (ICO) adı verilen bu yöntemin popüler hale gelmesine neden oldu. Ancak gelen haberlere göre bu gelişme Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) kurallarına pek uymadı.
Çinli haber kuruluşu Yicai’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin hükümeti Bitcoin gibi dijital para birimleri kullanılarak fon toplanmasını (ICO) yasaklamasının ardından dijital-sanal para birimlerine karşı düzenlemeleri daha da sıkılaştıracak. Yicai’ye konuşan kaynaklar ilk para arzı (ICO) olarak bilinen dijital para ihracı yoluyla fon toplamanın yasaklanmasının ardından sanal para birimlerine karşı yeni düzenlemelerin gündeme geleceğini belirtti. Yapılan araştırmalara göre 2.1 milyar doları 2017 yılı başından bu yana olmak üzere ICO yoluyla global olarak 2.3 milyar dolar toplandı.
BITCOIN SEKTÖRÜN EN GÜÇLÜ ARACI DURUMUNDA
|Bitcoin
|71.500.047
|Ethereum
|29.065.646
|Bitcoin Cash
|8.878.661
|Ripple
|8.127.514
|Litecoin
|3.668.601
|NEM
|2.560.752
|Dash
|2.389.072
|Monero
|1.680.151
|IOTA
|1.638.863
|Ethereum Classic
|1.562.631
(bin dolar)
OYNAKLIK ARTTI
Çin’in dijital para arzını yasaklaması, yasadışı ilan etmesi sonrasında dijital paraların değerlerinde keskin bir düşüş yaşanmaya başlandı. 1 Eylül’de 5013 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin fiyatı, bu seviyeden yüzde 20 oranında sert bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz günlerde 4037 dolara kadar gerileyen Bitcoin’in değeri dün 4272 seviyesine kadar yükseldi. Ancak Bitcoin’e yönelik pazarın Çin’deki gelişmelerin ardından çok daha oynak hale geldiği görüldü. Yapılan açıklamalarda piyasaların Çin’den dijital para birimine yönelik ek önlemler beklediği bu nedenle başta Bitcoin olmak üzere dijital para birimlerine yönelik oynaklığın süreceği belirtiliyor.
SERMAYE PARA ÜRETİMİNDEN
Şirketlerin sermayelerini yatırımcı yerine Bitcoin basıp satarak kazanması çok popüler. Ama bu kanalla yatırımcının mağdur olma ihtimalinin yüksek olması endişe yaratıyor.
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