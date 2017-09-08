Güven Menkul Değerler de kepenk kapatıyor

Sermaye piyasalarında 24 saat içerisinde birisi yerli birisi de yabancı iki ayrı kurum faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Dün akşam saatlerinde İsviçre merkezli dünyanın en büyük finans şirketlerinden olan UBS AG'nin Türkiye iştiraki UBS Menkul Değerler faaliyet izni iptali için SPK'ya başvurdu.

Bugün ise 1990 yılından bu yana faaliyette olan ancak 2016 yılı sonundan itibaren kapılarını 1 yıl boyunca geçici olarak kapatan Güven Menkul Değerler'den piyasadan çıkma kararı geldi. Şirket, faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.

Başvurunun SPK tarafından uygun görülmesi halinde şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecek.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda Ahmet Deniz Tükel oturuyordu.



YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR

Aracı kurum sektöründeki küçülme son dönemde hızlanarak devam ediyor.

Temmuz ayında Almanya merkezli Ceros Menkul, haziran ayı sonunda da Danimarka merkezli Saxo Capital Türkiye'den çıkma kararı almıştı.

Ondan hemen önce Türkiye'nin en eski aracı kurumlarından olan Taksim Menkul faaliyetlerini sonlandırdığını duyurmuştu.

Bu yıl içerisinde ATİG, Referans Menkul, Ekspres Yatırım, Destek Menkul ve XTB Menkul değerler de faaliyetlerine son veren diğer kurumlar olmuştu.