Türk Lirası dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor

Bu yılın şubat ayında dolar karşısında yükselişe geçen TL, 1989'da konvertibl olmasından bu yana ilk kez 7 ay üst üste dolar karşısında değer kazandı. TL, bu yılın şubat-ağustos döneminde yüzde 8,49 artış kaydetti.

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin beklentileri karşılamamasından negatif etkilenen dolar, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası sonucu TL karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

TL'deki güçlenme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırma ihtimalinin giderek azalmasının etkisiyle ağustos ayında 1,9 değer kaybeden dolar/TL, dün de 3,3999 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki faiz artışı yapsa da piyasalarda düşük enflasyondan dolayı 3'üncü faiz artışı beklentisinin oldukça zayıfladığını, bu durumun da doların diğer para birimleri karşısındaki değer kayıplarını hızlandırdığını söyledi.

Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan finansal yatırım araçlarının ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) indirgenmiş reel getiri oranları incelendiğinde, söz konusu dönemde doların yatırımcısına yüzde 1,86 değer kaybettirdiği görüldü.

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