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WhatsApp arkadaşlarına nerede olduğunuzu söyleyecek

29 Mart 2016 Salı, 11:24:27

WhatsApp'ın kullanıcıların lokasyon bilgilerini paylaşacağı güncellemesi beta testleriyle ortaya çıktı

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YORUMLAR 2
  • Misafir 15 Aralık 2016 Perşembe 17:43
    whatsapp tamam, güzel haber.NOEL',İ anlamadım.Çok cahilim çok.Türkye'de yaşıyorum,ama NOEL'i bilmiyorum
  • Misafir 10 Aralık 2016 Cumartesi 02:51
    Ucuz yirttim, iyiki eski telefonum var!
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