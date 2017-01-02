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Yüzde 100 yerli silahlar

16 Ekim 2016 Pazar, 12:16:02

Türk Silahlı Kuvvetleri ağır bombardımanda ve nokta hedef atışlarda kullanılacak, tamamen milli yeni nesil İHA için düğmeye bastı. Haberturk TV/Mahmut Gürer

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    Adını Osmanlı'nın öncü birliklerinden alan "Akıncı" İHA'nın, motoru, kanadı, kamerası, silahı ve sistemleri, yani her parçası, tamamen yerli imkanlarla üretilecek.

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    İhalesine sadece milli şirketlerin alınacağı Akıncı İHA'nın yapım sürecinde TEİ, METEKSAN, ASELSAN'ın aracın gövde, gözetleme ve motor sistemlerini, Roketsan'ın ise mühimmatını sağlaması öngörülüyor.

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    Türkiye 2004 yılından bu yana ABD'den Reaper sınıfı İHA satın almak istiyordu. ABD ise onay vermiyordu. İşte Akıncı, bu sınıfta yer alacak. Bayraktar ve bu yıl envantere girmesi öngörülen silahlı ANKA'dan farklı olarak daha ağır silahlar taşıyacak.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 16 Aralık 2016 Cuma 16:58
    Bu ülkeyi o tv bu tv dolaşan değil sessiz sedasız işini yapan bilim adamlarına teslim edin. 10 yılda 100 yıl ileri gideriz...
  • Misafir 01 Aralık 2016 Perşembe 14:37
    ALLAH DAHA İYİSİNİ NASİP ETSİN ALLAH VATANIMIZI ASKERİMİZİ EMNİYET GÜÇLERİNİ VE MANGAL YÜREKLİ CUMHUR REİSİMİZİ KARUSUN
  • Misafir 01 Kasım 2016 Salı 23:01
    övündüğümüz yegane sanayi: savaş ve ölüm sanayi.
  • Misafir 01 Kasım 2016 Salı 17:01
    rabbim utandırmasın..bu projelerde calısmak bile gurur verici
  • Misafir 31 Ekim 2016 Pazartesi 09:19
    umarım savunma sanayinde dünyanın en birincisi oluruz inşaallah
  • Misafir 26 Ekim 2016 Çarşamba 23:38
    unutmayın aselsan askeri kantin paraları ile kurulup gelişmiştir. tsk var olsun kemalin tsk sı
  • Misafir 23 Ekim 2016 Pazar 09:41
    yılan hikayesine döndü bazı projeler
  • Misafir 21 Ekim 2016 Cuma 14:33
    Aselsan yapar
  • Misafir 16 Ekim 2016 Pazar 19:12
    hayırlısıyla
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