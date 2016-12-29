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TÜBİTAK ödül töreni
TEKNOLOJİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da ne NATO ne de müttefiklerimizin desteğini gördük

TÜBİTAK ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda El Bab'a da değindi ve 'El Bab'da ne NATO ne de müttefiklerimizin desteğini gördük. NATO'da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Bunu yutmamız mümkün değil'

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:00:23 Güncelleme: 16:47:11 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek TÜBİTAK ödül törenine katılım sağladı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Bab'da yürütülen operasyonla ilgili NATO'ya sert eleştirilerde bulundu ve 'El Bab'da ne NATO ne de müteffiklerimizin desteğini gördük. NATO'da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bize değil bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Bunu yutmamız mümkün değil' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;

* 1966'dan beri devam eden geleneğin süreceğine inanıyorum. 3 bilim ödülü, 1 özel ödül ve 4 teşvik ödülü verildi. Kıymetli hocalarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Türkiye'nin sınırları içinde ve bölgesinde pek çok sorunla mücadele ettiği dönemde dün Kültür ve Sanat ve bugün Bilim Ödülleri'ni vermemizi sevinçle karşılıyorum.

* Bilim Ödülü kategorisinde ödüle layık görülen temel bilimlerden Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Gülseren, Mühendislik Bilimleri'nde Pamukkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Erkan Yüzey, Sosyal Bilimler'de Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Heper'i, Özel Ödüller kategorisinde Avustralya'da çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Kemal Kazan'ı, Teşvik Ödülleri'nde Doç Dr. Emre Onur Kahya, Doç. Dr. Adem Tekin, Doç Dr. Derdar Durdağ, Doç Dr.  İlge Öztekin Gilam'ı kutluyorum.

'AMERİKA BAŞTA OLMAK ÜZERE KİMİ ÜLKELER MASUMLARI KATLEDENLERE DESTEK VERİYOR'

* Türkiye olarak Batılı ülkelere ayrım yapmamaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. ABD başta olmak üzere kimi ülkeler harf oyunları ile masumları katledenlere aleni destek veriyorlar. Bize medya aracılığı ile sataşmayın diyorlar. Bunu nerede konuşacağız. Kalkıp terör örgütlerine silah yardımı yaparsanız kılıfa koyarak silah göndermiyoruz derseniz bunu yutmayız. Ne mühimmat ne silah bunu sizler kadar biliyoruz.

'BUNU YUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

* NATO'da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bize değil bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Nasıl oluyor da bu tür destekleri veriyorsunuz. Bunu yutmamız mümkün değil. Eğer biz stratejik ortaksak siz bizim yanımızda yer alacaksınız bölücü terör örgütü yanında yer almayacaksınız. Çok daha farklı ifadeler bizden beklemeyeceksiniz. Siz siyaset yaparken halkımız bizden bir şeyler bekliyor diyorsanız, bizim halkımız da bekliyor.

'YALAN ÜZERİNE YALAN; TÜRKİYE DEAŞ'A DESTEK VERİYOR'

* Suriye kaynaklı tehditleri yaşarken Türkiye, NATO olayın dışında tutuldu. Bugün de El Bab operasyonunda ne NATO'nun ne de müttefaik ülkelerin gücünü göremiyoruz. DEAŞ'a karşı kurulan grup hiçbir katkı sunmuyor. Bir de yalan üzerine yalan Türkiye DEAŞ'a destek veriyor. El insaf... Özgür Suriye Ordusu Amerika'nın başında kuralım dediği örgüttür. Direniş hareketidir. Onlarla beraber hareket ediyoruz ve gereken desteği veriyoruz. Çifte standarta NATO içinden de sesler çıktığını biliyoruz.Bir yayında görüyoruz. Ölüler yalan söylemez yazısıyla. Terör örgütünün analizindeki araştırmada PKK olduğunu görüyoruz. Terör örgütünün ali cengiz oyununu ifşa eden bu önemli yazı NATO üyelerinin adeta yüzüne haykırıyor. Biz bir şeyi özellikle söylüyoruz. Bölgesel politikalar tarafından desteklenen terör örgütleri mutlaka besleyen ülkelere de saldıracaktır.

'ÖNÜMÜZDEKİ BAŞARI VE FIRSATLAR DAHA BÜYÜK'

* Yılanla yatağa giren ısırılıp zehirlenmeyi göze almalıdır. Türkiye'deki durumları film sahnesi gibi izleyenlerin de başına bela olacak.  Hepsi en küçük tehditte darmadağan oldu. 15 Temmuz'da benim milletim nasıl bir mücadele verdiğini, tanklar, toplar, silahlar karşısında açık ve net ortaya koymuştur.

* Bedel de ödüyorsak kendi politikalarımızı üretme gücüne sahibiz. Mevcut sorunlarımız elbette var ama önümüzdeki başarı ve fırsatlar çok daha büyük. Sizlerin koyacağı başarı yüreceğiz ve bizi sevkedecekler. TÜBİTAK öncü olmalıdır. Bilim insanlarımıza güveniyorum, inanıyorum. Daima onlara destek olduk, destek olmaya da devam edeceğim. Sizlerin yanında olmayı sürdüreceğim.

 

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YORUMLAR 13
  • Misafir 6 saat önce
    allah yardımcımız olsun bunca iki yüzlü ülkeye karşı
  • Misafir 7 saat önce
    Tek basina sadece yuce Allah cc bize yeter dunya hele amerika uc maymunlari oynuyor Allah cc bize yeter
  • Misafir 8 saat önce
    Direksiyonu Asya ülkelerine çevirme zamanı geldi..ne avrupa nede abd hayır gelmezzz
  • Misafir 9 saat önce
    Nato incirlikden atilmali
  • Misafir 9 saat önce
    natodan çıkalım şangay işbirliği ne katılalım
  • Misafir 9 saat önce
    Allah seni bu ülkenin başından eksik etmesin Recep Tayyip Erdoğan.
  • Misafir 9 saat önce
    Allah yardimcin olsun Reis
  • Misafir 10 saat önce
    Turkün turkten başka dostu yok....Allah devletimize ve ordumuza guç kuvvet versin..
  • Misafir 10 saat önce
    Turkün turkten başka dostu yok....Allah devletimize
  • Misafir 10 saat önce
    Turkün turkten başka dostu yok....Allah devletimize
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