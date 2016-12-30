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Toshiba 3 günde piyasa değerinin yüzde 40’ını kaybetti

Toshiba hisseleri, ağır kayıpların ard arda devam ettiği 3 gün sonrasında 6.5 milyar dolarlık zarara uğradı. Şirket sadece üç günde piyasa değerinin yüzde 40’ını kaybetmiş oldu

30 Aralık 2016 Cuma, 14:37:35 Güncelleme: 14:40:37

Ünlü Japon teknoloji firması piyasalarda kabus gibi bir hafta geçiriyor. ABD’de gerçekleştirdiği nükleer enerji projelerinden dolayı tek seferlik birkaç milyar dolar kaybı olacağını açıklayan şirketin hisseleri salı günü yüzde 12, çarşamba yüzde 20 ve bugün itibariyle yüzde 17 oranında değer kaybetti.

Bu şirketin 26 Aralık tarihinden itibaren yüzde 40’lık değerini kaybettiğini gösteriyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, şirketler grubunun ‘yatırım yapılamaz’, ‘çöp seviyesinde’ olduğunu açıkladı.

Toshiba Salı günü yaptığı resmi açıklamada, ABD’deki yan kuruluşu olan Westinghouse Electric’in 2015 yılında satın alınmayla ilişkili maliyetlerin muhtemelen "birkaç milyar dolar" zarar yaratacağını belirtmişti.

Şirket son yaptığı açıklamada ise hisselerdeki büyük çöküşün mali sonuçları üzerinde olumsuz etki yaratacağını, ancak rakamların hala belirlenmeye tabi olduğunu belirtti.

2015 yılında ortaya çıkan skandalda, şirketin karının 7 yıldır fazla gösterildiği keşfedilmiş ve CEO istifa etmişti. Bu olaydan beri toparlanmaya çalışan Toshiba’da yaşanan yatırım belirsizlikleri, analistlere göre yatırımcıların endişeli hareket etmesine sebep oluyor.

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