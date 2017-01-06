İşte Shazam uygulamasının özellikleri

06 Ocak 2017 Cuma, 11:59:28 | Güncelleme: 13:12:05
HABERTURK.COM
Bir mekanda, radyoda, televizyonda hoş bir şarkı duyduğumuzda ancak adını ve kime ait olduğunu bilmediğimizde hemen onu kullanıyoruz. İşte Shazam'ın bilinmeyen özellikleri ve kullanım şekli
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Bir cafede, yoldan geçerken yada radyoda çok hoş bir şarkı duyduğumuz fakat adını hatırlayamadığımız yada hiç bilmediğimiz olmuştur
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İşte bu durumlarda o şarkıyı bulmak için heyecanla sarıldığımız ugulamadır Shazam
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Peki Shazam nedir?, Nasıl kullanılır?
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Shazam, Android, iOS, BlackBerry gibi işletim sistemlerinde sorunsuz çalışan bir uygulamadır
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Shazam uygulaması dünya çapında 50 milyondan fazla şarkı indirmiştir ve çoğu zaman şarkıları yakalayıp bize albüm, sanatçı, yıl gibi bilgileriyle birlikte sunmaktadır
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Aslında Shazam uygulaması insan beynine benzer bir özelliğe sahip, çok bilindik her gün aratılan bir şarkıyı azıcık dinlediği zaman hemen bulabilir
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Ancak dinlediğimiz şarkı herkes tarafından bilinmeyen, kulaklardan biraz uzak bir şarkı ise dinleyip anlaması ve bize sunması biraz zaman alabilir onu beklemelisiniz
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Bazen de arattığımız şarkıyı bulmayabilir, bu ortamdaki başka ses ve gürültüden etkilendiği için olabilir etrafta konuşan varsa 10 saniye susmasını söyleyebilirsiniz!
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Bulunduğumuz ortamda çok gürültü olması Shazam için bir engel. Sesler birbirine karıştığı zaman Shazam bunu tam duyamayıp anlamayabilir
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Şarkıyı bulamadığı zamanlardan bir tanesi ise şarkının anlaşılmaması, yani şarkının ilk başlarında, bulmasını istediyseniz biraz bekleyip şarkının nakarat kısmına geçmesini bekleyebilirsiniz bu sayede şarkıyı bulma olasılığı daha çok artacaktır
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Oldu ki şarkıyı hiç bulamadı. Nakarat kısmını denediniz, gürültüyü azalttınız, her yöntemi denediniz ama olmadı bu durumda en son çare Shazam'ın ayarlarını değiştirmek olacaktır şayet yine olmadıysa şansınıza küsün, dinlediğiniz müzik ya özel bir kişiye ait yada sadece bulunduğunuz dinlediğiniz ortam için hazırlanmış, Youtube gibi yerlerde paylaşılmamış demektir
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Güncellemelerle çok daha iyi bir yere gelen Shazam'da ayrıca listelerden popüler şarkılara bakıp yeni çıkan parçaları takip edebiir ve dinleyebilirsiniz
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Keşfet kısmından hangi ülkede hangi parçalar popüler, hangileri en çok aratılıyor araştırabilirsiniz
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En çok işimize yarayacak olan bir özellik daha, ayrıca önceden arattırdığımız şarkıları 'Benim Shazam'ım kısmından bulabilirsiniz bu sayede şarkıyı bir yere kaydetmediyseniz tekrar bakma şansınız var
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Bir diğer keşfet kısmı ise size önerilen parçalarla alakalı. Yani Shazam sizin seçimlerinize göre size günlük mix ayarlıyıp şarkı önerisinde bulunabilir göz atmanızda fayda var!
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Yapmanız gereken sadece dinle butonuna dokunup şarkıyı bulmasını beklemek, ayrıca şarkıyı bulduktan sonra sizi Youtube, Fizy, Spotify gibi uygulamalarada yönlendirip oradan dinlemenizi sağlayabiliyor