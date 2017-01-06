İşte Shazam uygulamasının özellikleri

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Oldu ki şarkıyı hiç bulamadı. Nakarat kısmını denediniz, gürültüyü azalttınız, her yöntemi denediniz ama olmadı bu durumda en son çare Shazam'ın ayarlarını değiştirmek olacaktır şayet yine olmadıysa şansınıza küsün, dinlediğiniz müzik ya özel bir kişiye ait yada sadece bulunduğunuz dinlediğiniz ortam için hazırlanmış, Youtube gibi yerlerde paylaşılmamış demektir