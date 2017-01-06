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İşte Shazam uygulamasının özellikleri

06 Ocak 2017 Cuma, 11:59:28 HABERTURK.COM

Bir mekanda, radyoda, televizyonda hoş bir şarkı duyduğumuzda ancak adını ve kime ait olduğunu bilmediğimizde hemen onu kullanıyoruz. İşte Shazam'ın bilinmeyen özellikleri ve kullanım şekli

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    Bir cafede, yoldan geçerken yada radyoda çok hoş bir şarkı duyduğumuz fakat adını hatırlayamadığımız yada hiç bilmediğimiz olmuştur

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    İşte bu durumlarda o şarkıyı bulmak için heyecanla sarıldığımız ugulamadır Shazam

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    Peki Shazam nedir?, Nasıl kullanılır?

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