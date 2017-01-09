TEKNOLOJİ
Samsung akıllı saatlerine İphone'dan beklenen destek geldi
09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:21:05 | Güncelleme: 13:19:37
Samsung firmasının ürettiği akıllı saat modelleri Galaxy Gear S2, Gear S3 artık iPhone'larla da çalışacak
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İphone kullanıcılarını sevindirecek haber sonunda verildi.
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Güney Kore merkezli Samsung firmasının akıllı saat modelleri Galaxy Gear S2 ve Gear S3 artık iPhone'lar da çalışacak.
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Samsung S ve Gear Fit adını verdiği 2 yeni uygulamasını iOS uygulama marketi App Store üzerinden, iPhone kullanıcılarına sundu.
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App Store'dan indirilecek bu uygulamalar sayesinde akıllı saatler iPhone'da çalışabilecek.
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İphone geçiş yapıp elinde Galaxy Gear akıllı saatleri olanlar için güzel bir haber.
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Ancak bu uygulamaları indirdikten sonra yapılması gereken işlemler var.
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Samsung akıllı saat modelleri iPhone ile eşleşmesi ve sorunsuz kullanımı için telefonunuzu sıfırlamanız gerekiyor. Sıfırlama yapmadan sağlıklı bir şekilde kullanamıyorsunuz.