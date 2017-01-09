CEP HABERLERİ
09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TEKNOLOJİ

Samsung akıllı saatlerine İphone'dan beklenen destek geldi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:21:05

Samsung firmasının ürettiği akıllı saat modelleri Galaxy Gear S2, Gear S3 artık iPhone'larla da çalışacak

  • 1
    1 | 7

    İphone kullanıcılarını sevindirecek haber sonunda verildi.

  • 2
    2 | 7

    Güney Kore merkezli Samsung firmasının akıllı saat modelleri Galaxy Gear S2 ve Gear S3 artık iPhone'lar da çalışacak.

  • 3
    3 | 7

    Samsung S ve Gear Fit adını verdiği 2 yeni uygulamasını iOS uygulama marketi App Store üzerinden, iPhone kullanıcılarına sundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300