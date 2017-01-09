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TEKNOLOJİ

Mercedes-Benz'e ödül

Mercedes-Benz, Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen, ‘The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde ticari otomotiv sektörü kategorisinde itibarını en çok artıran şirket olarak büyük ödülün sahibi oldu.

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:52:32 Güncelleme: 15:54:28

Ticari otomotiv sektörünün öncü markası olan Mercedes-Benz, başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Pazarlama sektörünün lider dergisi Marketing Türkiye ile pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan Akademetre Araştırma Şirketi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Mercedes-Benz, ticari otomotiv alanında 2016 yılında itibarını en çok artıran marka seçildi.

Bu yıl 43 kategori üzerinden değerlendirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”, 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda elde edildi. Halk jürisinin oylarıyla 38 sektörde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşları, 5 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul Zorlu Center’daki Raffles Otel’de düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Törende Mercedes-Benz adına ödülü alan Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Pazarlama İletişimi Müdürü Gamze Şulen, “50. yılımızı kutladığımız 2017 yılının ilk günlerinde halk jürisinin oylarıyla bu ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini, en yüksek güvenlik ve konfor standartlarıyla karşılamayı ilke edinen Mercedes-Benz’in, halk nezdinde yüksek derecede saygı görüyor olması bize çalışmalarımızda doğru yolda ilerlediğimizi bir kez daha gösterdi. Bundan sonra da ilkelerimizden ödün vermeden bu yolda ilerleyeceğiz” dedi.

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