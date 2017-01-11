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TEKNOLOJİ

Obama'ya Spotify'dan iş teklifi “Oynatma Listeleri Başkanı”

8 yıl süren Amerikan Başkanlığı görevini kısa bir süre sonra Donald Trump'a bırakmaya hazırlanan Obama'ya Spotify'dan ilginç bir iş teklifi geldi.

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:59:07 Güncelleme: 17:12:58

2015 yılından bu yana online müzik platformu Spotify'da oluşturduğu, Beyonce, Bob Dylan gibi pek çok ünlü ismin bulunduğu şarkı listeleri ile dikkat çeken Obama'nın geçtiğimiz haftalarda İsveç’teki eski ABD Büyükelçisi’nin eşi Natalia Brzezinski'ye attığı “Hala Spotify’dan iş teklifi bekliyorum… Biliyorum, hepiniz müzik listemi sevdiniz!” mesajı üzerine Spotify, Obama için özel bir ilan hazırladı.

Spotify CEO'su Daniel Ek de Twitter'dan Obama'yı mention'layarak “Spotify'daki bir pozisyon ile ilgilendiğiniz duydum. Bunu gördünüz mü?” paylaşımıyla iş ilanını yolladı. İş ilanındaki aranan özellik arasında en az 8 yıllık ülke yönetim deneyimi, Nobel ödülü, tüm zamanların en iyi konuşmacısı gibi Obama'yı niteleyen şartlar bulunuyor.

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