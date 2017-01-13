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Tüm internet trafiği polis takibine açılacak

KHK ile polise verilen internete ve abonelere ilişkin bilgilere erişme yetkisi, telekom operatörlerinde kaygı yarattı

13 Ocak 2017 Cuma, 01:00:37 Güncelleme: 01:21:29

680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile polise verilen internete ve abonelere ilişkin bilgilere erişme yetkisi, telekom operatörlerinde kaygı yarattı. Düzenleme ile mahkeme kararı olmadan her türlü internet veri trafiğinin polise açılacak olması sektörde, “internette yeni telekulak yaratabilir” endişesine yol açtı. Sektör temsilcileri, polise verilen yetkiyi düzenleyen ayrıntılı bir yönetmeliğin çıkarılmasını istiyor. Polisin yanı sıra MİT’in de kısa süre önce internet trafiğini izleyebilmek için “uç” istediği belirtildi.

İSTİHBARAT FAALİYETİ

Polise internet abonelerine ait kimlik bilgilerine erişme yetkisi verildi. Erişim, yer ve içerik sağlayıcıları da söz konusu bilgileri, polise vermekle görevlendirildi.

KHK ile polise, sanal ortamda istihbarat faaliyetinde bulunma, bilgi toplama ve değerlendirme yetkisi de verildi. Polis, mahkeme kararı olmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları Daire Başkanı’nın yazılı emriyle, internet bağlantı adresleriyle internet kaynakları arasındaki veri trafiği ile iletilen verileri tespit edebilecek, izleyebilecek ve kayda alabilecek.

BTK VE TİB DEVRE DIŞI

Polise, interneti takip konusunda verilen geniş yetki, telekom operatörlerinde kaygıya neden oldu. Sektör temsilcileri, suçla mücadelede yasal takibin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) üzerinden yapıldığını anımsatarak bu düzenleme ile BTK ve TİB’in devre dışı bırakıldığına işaret etti.

‘TELEKULAK BENZERİ SORUNLAR YARATABİLİR’

Sektör temsilcileri, polise Kanun Hükmünde Kararname ile verilen bu yetkiye ilişkin teorik ve teknik soru işaretlerini giderecek bir yönetmelik çıkarılmasını da isterken, var olan yönetmelikte de bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti. Sektör temsilcileri, düzenleme uyarınca polisin, tüm interneti izlemek için operatörlerden “uç” isteyeceğini belirterek “Bu durum internette telekulak benzeri sorunlar yaratabilir” görüşünü dile getirdi. MİT de benzer bir talepte bulundu ve internet için “uç” istedi. Sektör temsilcileri, “İşletmeci ne yapacağını şaşırdı. Bu düzenlemeler işletmeci için hem yük hem de risk” dedi.

 

Deniz ÇIÇEK / GAZETE HABERTÜRK

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