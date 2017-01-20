Bilgisayarı zombi olana artık ceza var

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ülkeler arasında siber savaşların artması üzerine yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre BTK, sistemleri siber güvenlik konusunda açık verenlere ve gereken önlemleri almayanlara ceza kesecek. Bilgisayarı zombileştirilerek siber saldırılarda kullanılan şirketler ve bireysel kullanıcılar da ceza alabilecek.

OPERATÖRLERE DE CEZA

BTK, TİB’i kapatan 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile siber güvenlik konusunda yeni yetkilerle donatıldı. BTK, kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılardan korunması için yaptırım uygulama yetkisine sahip oldu. Hacker’lar, Türkiye’ye yönelik saldırıları, zombi ya da köle olarak adlandırılan bilgisayarlar üzerinden yapıyor. BTK, bu tür saldırılarda kullanılan zombi bilgisayarların sahiplerini, bu konuda tedbir alması için uyaracak. Gerekli önlemleri almayanlara bin TL ile 1 milyon TL arasında ceza uygulayacak. Siber güvenlik konusunda tedbir almayan operatörler ile diğer özel sektör kurumlarına da ceza kesilecek. BTK yetkilileri, köle bilgisayar sahibi vatandaşlara da ceza kesileceğini belirtti, ancak önceliğin işletmelere verileceğini söyledi.

Deniz ÇİÇEK / GAZETE HABERTÜRK