Gaming İstanbul 2017, Şubat'ta kapılarını açıyor

Video oyunu sevenler, şubatta Gaming İstanbul 2017 (GIST 2017) fuarında bir araya gelecek.

Etkinlik hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gaming İstanbul Marka ve Pazarlama İletişimi Müdürü Meriç Eryürek, bu yılki fuarın katılımcıları şaşırtacağını belirterek "Türkiye’de global bir oyun ve eğlence fuarı yaratma hayalimiz gerçekleşti. GIST 2017’nin Efsanevi Sponsoru bu yıl Turkcell." ifadesini kullandı.

Sony, Microsoft ve Türk Telekom gibi tanınmış şirketlerin de etkinliğe katılacağını ifade eden Eryürek, "GIST, kadın, erkek, her yaştan ziyaretçinin ve çocukların istedikleri oyunu bulabilecekleri bir fuar. Zaten bu yıl iki sloganımız var: İçinde oyun olan oyun fuarı ve aile boyu oyun fuarı.'" diye konuştu.

Geçen seneki Gaming İstanbul'da 46 bin 800 ziyaretçi ağırladıklarını söyleyen Eryürek, ziyaretçilerin ağırlıklı yaş grubunun 14-25 olduğunu belirtti.

"TÜRK OYUN SEKTÖRÜ YAŞINA GÖRE BAŞARILI"

Türkiye'deki oyun sektörünün gelişimine değinen Eryürek, "Türk oyun sektörü çok hızlı gelişiyor. Taleworlds, Gram Games, Peak Games gibi global pazarda güç haline gelmiş, listeleri zorlayan firmalarımız var. AAA adını verdiğimiz yüksek prodüksiyon maliyetli oyun türünü henüz üretemiyoruz. Ama oyun sektörü Türkiye’de genç ve yaşına göre dünya sıralamasında çok başarılı." dedi.

Eryürek, "Gaming İstanbul’a geçen yıl 600’ün üzerinde yabancı yatırımcı, profesyonel ve basın mensubu geldi. Kesinlikle başarımızın farkındalar." ifadesini kullandı.

Ubisoft, Rockstar ve benzeri büyüklükte firmaların oyunlarının büyük bütçe ve ekipler tarafından üretildiğini kaydeden Eryürek, "Türkiye’de henüz böyle bir oluşum yok. Olması için ya küçük ve çok başarılı bir ekibin oyun sektörüne yön verecek başarıda bir oyun üretmesi ya da büyük bir yatırımcının desteği gerekiyor." diye konuştu.

Eryürek, "Witcher III’ün yapımcısı CD Project Red çok değil 10 yıl önce fuarlarda bir masa, iki sandalyeyle kendini tanıtmaya çalışan minik bir ekipti. Türkiye’de aynı senaryonun gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok." ifadesini kullandı.

SONY, PLAYSTATION VR (SANAL GERÇEKLİK) SİSTEMİNİ GIST'TE TANITACAK

Etkinliğin basın bülteninde yer alan bilgiye göre, Sony, PlayStation VR (sanal gerçeklik) sisteminin tanıtımını Gaming İstanbul'da gerçekleştirecek.

Katılımcılar, fuarda sanal gerçeklik sistemini deneme imkanına sahip olacak.

Oyun konsolu PlayStation'ın sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR, oyunculara görsel ve işitsel olarak daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor. 5,7 inç büyüklükteki OLED ekrana sahip cihaz, PlayStation 4 ile uyumlu şekilde tasarlandı.

Oyuncular, 360 derece görüş özellikli cihazın dahili mikrofonuyla sohbet edebiliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN PARKI

Küçük yaştaki ziyaretçilerin de keyifli zaman geçirebilmesi amacıyla GIST, içerisinde çeşitli oyuncak ve oyunların olacağı bir oyun parkı kurmaya hazırlanıyor.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 2-5 Şubatta düzenlenecek fuarı ziyaret etmek isteyenler, "www.gamingistanbul.com" adresinden bilet alabilecek. Biletlerin fiyatı,10-40 lira arasında değişiyor.

Bu sene fuara 75 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.