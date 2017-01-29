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CERN’den iş alan ikinci Türk firması Albaksan oldu

TOBB, Albaksan Alaşımlı Bakır AŞ'nin, Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Projesi'nde ihale kazanan ikinci Türk firması olduğunu duyurdu

29 Ocak 2017 Pazar, 12:18:42 Güncelleme: 12:20:38 AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Albaksan Alaşımlı Bakır AŞ'nin, evrenin sırlarını inceleyen ve parçacık fiziği üzerine araştırmaları ile dünyaca tanınan Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Projesi'nde ihale kazanan ikinci Türk firması olduğu bildirildi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında 12 şehirde düzenlediği 19 etkinlik ile CERN’deki hızlandırıcı teknolojileri, iş, staj ve kariyer fırsatlarının tanıtımını gerçekleştiren TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisi, CERN ihalelerini, binin üzerindeki takipçi ağına ve sanayi veri tabanındaki 6 binden fazla firmaya duyurdu.

İhalelere başvuran 120 firmanın 27'sinden CERN tarafından teklif istendi, teklif verilen 12 projenin değerlendirme süreci devam ediyor.

TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisine kayıt olarak, CERN'de Kasım 2016'da katıldığı ihalede diğer rakiplerini geride bırakan Albaksan Alaşımlı Bakır AŞ, Proton Sinkrotron adı verilen ön hızlandırıcıda kullanılan özel bakır soğutma diskleri ve tertibatı temini konusunda yapılan prototip kabul aşamasından da başarıyla geçti. 1980 yılından beri pek çok sektörde alaşımlı bakır ve özel bronzlardan ürün imalatı yapan şirket, CERN ve benzeri yüksek teknolojili ihalelerden daha fazla pay almayı hedefliyor.

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