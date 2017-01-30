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Gebze Teknik Üniversitesi
TEKNOLOJİ

Türk bilim insanları kendini yenileyen malzeme geliştirdi

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) yürütülen proje kapsamında geliştirilen, kendini yüzde 95 verimle onarabilen polimer malzemenin savunma, elektronik sanayisi gibi alanlarda kullanılarak, risk ve kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor.

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:26:29 Güncelleme: 12:49:44 AA

Projenin yürütücüsü GTÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlke Anaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, malzeme uygulamalarında hasar ve hataların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

KENDİ KENDİNİ ONARIYOR

Herhangi hasar durumunda malzemelerin onarımının imkansız ya da maliyetinin çok yüksek olduğunu belirten Anaç, polimer malzemeye kendi kendini onarabilme özelliğinin kazandırılmasıyla sorunların önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Anaç, bu sayede malzemelerin kullanım süresinin uzayacağını ve maliyetin azalacağını ifade etti.

Bu alanda bilim dünyasında birçok araştırma yapıldığını anlatan Anaç, şöyle konuştu:

"Ancak polimerlerin mekanik dayanımları ve mukavemetlerinin metallere göre daha düşük olması, hafif olan bu malzemelerin kullanım alanlarını kısıtlamaktadır. Şimdiye kadar yapılan bütün çalışmalarda sentezlenmiş olan, kendi kendini onarabilen polimerlerin mukavemetleri ya çok düşük ya da kendi kendini yenileme davranışı kısıtlıdır. Ya da bu davranış için yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulmaktadır."

Bölümde araştırma görevlisi Ali Sabri Berkem ile doktora tezi konusu kapsamında, farklı şekilde polimer sentezleyip mekanik dayanımı ve mukavemeti yüksek malzeme yapmak için çalışmaya başladıklarını bildiren Anaç, hazırladıkları projenin, TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamına alındığını söyledi.

DENEYLER TAMAMLANDI

Laboratuvardaki deneyleri tamamladıklarını, proje raporunu yazma aşamasında olduklarını dile getiren Anaç, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, poliüretan bazlı, kendi kendini yenileyebilen malzemeler geliştirdik. Bu malzemelerin mukavemetini ve mekanik dayanımı artırmak için nanooksit parçacık veya nanolif katkılı kompozitler hazırladık. Geliştirdiğimiz polimer malzeme, kendini yüzde 95 verimle onarabiliyor. Oda sıcaklığında kendini onarabilmesi için bir güne ihtiyacımız oluyor ancak içine değişik nanooksit yapılar kattığımızda bunun süresini değiştirebiliyoruz. Ancak 1 saat gibi daha hızlı sürede kendini onarabilmesi için 40-50 derece sıcaklığa ihtiyacımız var. Geliştirdiğimiz polimeri kestikten sonra kendini yeniden onarmasını bekliyoruz. Onardıktan sonra mekanik testlerini yapıyoruz ve hiçbir şekilde orada hasarlı kısmı göremiyoruz. Bunu birkaç defa tekrarlayabiliyoruz."

"UÇAK TANKLARINDA SIZINTILAR ÖNLENEBİLİR"

Geliştirdikleri malzemenin ticarileştirilmesi halinde çok farklı alanlarda kullanılabileceğine dikkati çeken Anaç, "Savunma sanayisini düşünüyorum. Uçakların benzin depolarında bir ince polimer filmi kullanılıyor. Orada bazı hasarlar olduğunda sızmalar oluşuyor. Kendi kendini onarabilen mukavemetli polimer koyabilirsek, oradaki benzin sızıntısını düşürebiliriz." dedi.

Bu malzemenin, cep telefonu ekranlarının çatlamasına da çözüm olabileceğine işaret eden Anaç, "Çünkü önceden gözle görülemeyecek çatlaklar oluyor. O gözle görülmeyen çatlakların önüne geçebilirsek daha büyük çatlakların oluşmasını engelleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Dünyada konunun çok fazla araştırma grubu tarafından çalışıldığını bildiren Anaç, birkaç yıla kadar ticarileşmiş ürünlerin çıkacağını sözlerine ekledi.

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