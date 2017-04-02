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TEKNOLOJİ

Akıllı telefonlar hayatımızı nasıl etkiliyor?

30 Mart 2017 Perşembe, 12:27:33

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    Akıllı telefonların getirdiği kolaylıkların yanında götürdükleri de hayatımızı çok ciddi etkiliyor.

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