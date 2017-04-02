Akıllı telefonlar hayatımızı nasıl etkiliyor?

Trafikte telefon bu nedenle yasak. Çünkü tepki süremizi 0.6 saniyeden 0.9'a düşürüyor. 60 km hızla giderken bu gecikme 15 metreye denk.
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Hızınız biraz daha fazlaysa ölümcül bir kazaya davetiye çıkarıyorsunuz. Yaya olunca da durum değişmiyor.
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Cep telefonuyla konuşmayı kazasız atlatsanız dahi sonraki 5 dakika içinde kaza olasılığı 4.8 kat, 15 dakika içinde ise 1.3 kat daha fazla.
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Baş ağrısı ve migren başta olmak üzere fazla akıllı telefon kullanımı pekçok nörolojik hastalığı tetikleyebiliyor.
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Depresyonda olan insanların günlük cep telefonu kullanımı ortalaması, Northwestern Üniversitesi'ne göre 68 dakika olurken, sağlıklı insanlarda ise bu süre dörtte bir oranında.
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Üniversiteli kızların günde attığı 100'den fazla mesaj ve internette geçirdikleri süre 10 saati bulabiliyor. Bu, arkadaşlarıyla geçirdikleri sürenin çok çok daha fazlası.
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Telefonlarımızı günde ortalama 70 kez kontrol ediyoruz. Bu, her 15 dakikada bire denk geliyor.
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Bu demek oluyor ki, Amerikalılar'dan dört kat daha fazla telefona bakıyoruz. İngiltere, Rusya, Çin, Almanya gibi teknolojisi gelişmiş ülkelerin de iki tur önündeyiz.
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Issız bir adaya düştüğümüzde yanımıza alınacak şeyler arasında birkaç sene öncesine dek akıllı telefonlar yoktu.
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Oysa şu an Türkiye'de telefonsuz yapamama hastalığı olan nomofobi, üniversite öğrencileri arasında % 42,6'ya ulaştı.
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24 saat telefonlardan mahrum bırakılan insanlarda fiziksel ve mental sıkıntılar, panik, içekapanıklık gibi durumlar gözlemleniyor.
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Araştırmalara göre 16-24 yaş arasındaki gençlerde sırt ağrısı şikâyeti % 45 seviyesine geldi. Üstelik günlük bir ağrı da değil. Üçte biri bu ağrıyı her gün çekiyor.
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Mesajlaşmaya bağlı el ve bilek krampları, karpat tüneli, parmak deformasyonları da gitgide artıyor.
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Akıllı telefonlarla bu denli içli dışlı olmak görüş kalitemizi de bozuyor. Sarı nokta rahatsızlığına yol açarak merkezi görüş yetisinin kaybını tetikleyebiliyor.
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Görme bozukluklarının % 55'inin cep telefonu kaynaklı olduğu araştırmalarla bulundu. Her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 5-6 metre uzaklıkta bir objeye odaklanmak biraz durumu kurtarabilir.
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Akıllı telefonlar doğrudan işitme bozukluğuna yol açmıyor ama ses kapasiteleri 100 desibeli geçebilen modelleri var. Kulaklıkla bu desibelde 4 dakika müzik dinlerseniz duyma sorunu yaşamanız işten bile değil.
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Arizona Üniversitesi bilimadamlarının araştırmalarına göre akıllı telefonlarda, tuvaletlerden 10 kat daha fazla bakteri bulunuyor.
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Akıllı telefonlarla insanların aynı anda birden fazla iş yapma kapasitesinin geliştiği bulunmuştu fakat çalışırken araya ne kadar çok telefon girerse verim ve kalite de o denli düşüyor.
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Essex Üniversitesi araştırmalarına göre sohbet esnasında cep telefonuyla ilgilenmek empati ve duyarlılığı, ilişki kalitesini düşürüyor. Karşı tarafta da ilgisizliğe yol açıyor.
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Sık telefon kullanımının Maryland Üniversitesi tarafından araştırmalarda bencilliği artırdığı ve iyilik, gönüllü aktivite isteğini azalttığını saptadı.