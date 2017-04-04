iPhone'un sesli asistanı Siri ile rekabet amaçlayan Güney Koreli teknoloji devi Bixby ile iddialı olacağını da göstermişti.
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Samsung, Galaxy S8 kullanıcılarına duşta dahi garanti verdiği suya dayanıklılık teknolojisini de sunmuştu.
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Fakat en büyük yenilik olarak Galaxy S8'in güvenlik konusunda "kusursuz" şeklinde yaptığı sunum gösterilmişti.
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Galaxy Note 7'de de kullanılan retina taraması S8 ve plus modelinde de sunuldu.
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Bir diğer güvenlik önlemi parmak izi okuyucusu ise arka panele alındı.
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Şirketin güvenlikteki son özelliği ise yüz tanıma sistemiydi.
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Google'ın Android 4.1 sürümüyle mümkün hâle gelen yüz tanıma sisteminde beklentiler büyüktü.
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Ancak sunulan bu güvenlik önleminin kolaylıkla delinebileceği kanıtlandı.
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Marcianophone ismindeki bir Youtube kanalı açığı adım adım gözler önüne serdi.
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Galaxy S8'i test eden kişi önce telefonla selfie çekti.
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Sonrasında fotoğrafı, yüz tanıma kilidiyle çalışan diğer Galaxy S8 telefona okutmaya çalıştı.
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İlk denemelerde yüz tanıma sağlam durdu. Samsung'un yazılımı, karşısında gerçek bir yüzün olmadığını öngörerek cihazın kilidini açmadı.
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Ancak birkaç denemede daha bulunan kullanıcı, ekstra bir işlem yapmadan, telefonun güvenliğini geçmeyi başardı.
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Uzmanlar, parmak izi ve retina taramasını daha güvenli gösteriyor fakat Samsung Galaxy S8 bu üçlü güvenlikten sadece birinin kullanılmasına imkân veriyor.
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Lansmanda bu özelliğin güçlü bir genel güvenlik önlemi yerine Samsung Pay ve Samsung Pass tarafında basit bir doğrulama unsuru olarak kullanılması da uzmanlar arasında tartışma yaratmıştı.
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Sistemin bu denli kolay geçilebilmesinin ardındaki unsurun kamera teknolojisiyle alakalı olduğu sanılıyor.
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Zira Samsung, kameralarında standart 2 boyutlu (2D) teknoloji kullanıyor ve sistemi bypass etmek daha kolay.
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Telefonun en büyük rakibi iPhone 8 ise OLED destekli 3 boyut tarama özelliğiyle gelecek ve Samsung'un başını hayli ağrıtabilir.
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Samsung’un global ofisinden yapılan açıklamada ise duruma açıklık getirildi. Haberturk.com ile paylaşılan açıklama şöyle.
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"Galaxy S8, en yüksek seviyede güvenlik sağlama amacıyla iris tarama ve parmak izi okuyucusu dahil olmak üzere çeşitli biyometrik kimlik doğrulama seçenekleri sunuyor."
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"Yüz tanıma teknolojisi ise kullanıcıların ekran kilidini açabilmeleri için pratik bir alternatif sunma amacıyla tasarlandı."
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"Bu nedenle sadece ekran kilidi açma amacıyla kullanılmaktadır ve Samsung Pay veya Secure Folder’a erişim için kullanılmamaktadır. "
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"Galaxy S8 kullanıcılara telefonun ekran kilidini açabilmeleri için sunduğu diğer yöntemler arasında şifresiz ekran kaydırma (swipe), şifre kullanımı, parmak izi kullanımı gibi kullanım kolaylığı ve güvenlik seviyeleri birbirinden farklılık gösteren opsiyonlar bulunmaktadır.”