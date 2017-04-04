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Samsung Galaxy S8'de güvenlik kilidi aşıldı

04 Nisan 2017 Salı, 11:33:30

Samsung'un "kusursuz" olarak tanıttığı 3 aşamalı güvenlik sisteminde sorun var.

  • 1 Samsung Galaxy S8'de güvenlik kilidi aşıldı
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    Samsung'un Galaxy Note 7 telefonlarında yaşadığı şoka bir yenisi daha eklendi.

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