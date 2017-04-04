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04 NİSAN 2017
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Savunma sanayisinde pazar büyüyor

Savunma ve havacılık sektörü ihracatı 2017'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 geriledi, ancak mevcut pazarlara yenileri eklendi.

04 Nisan 2017 Salı, 12:10:12 Güncelleme: 12:11:05 AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yılın ilk 3 ayında savunma ve havacılık sektörü 419 milyon 391 bin dolarlık ihracat yaparken, 2017'nin aynı döneminde bu rakam 370 milyon 274 bin dolara geriledi. Sektörün ihracatı, geçen yıla oranla yüzde 11,7 daraldı.

Savunma ve havacılık sektörü geçen yılın ocakta 118 milyon 636 bin dolar, şubatta 136 bin 587 dolar, martta 164 bin 168 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl ise ocakta 100 milyon 262 bin dolar, şubatta 122 milyon 214 bin dolar, martta 147 milyon 798 bin dolarlık ihracat rakamlarına ulaşıldı.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke yine ABD olurken, bu ülkeye yılın ilk çeyreğinde 167 milyon 251 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

ABD'yi 57 milyon 731 bin dolarla Almanya, 12 milyon 408 bin dolarla İngiltere izledi. Üç ülkeye yapılan ihracat da geçen yıla göre arttı.

Bu dönemde, sektörün geçen yıl ihracat yaptığı kimi ülkelere yönelik performansında ciddi artış görülürken, mevcut ülkelere yenileri de eklendi. Geçen yılın ilk çeyreğinde savunma ve havacılık ihracatı yapılmayan ya da çok düşük miktarda olan Ruanda, Filipinler ve Hindistan bu ülkeler arasında yer aldı.

Ruanda'ya geçen yılın ilk çeyreğinde hiç ihracat yapılmazken, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 10 milyon dolarlık teçhizat satıldı. 2017'nin ilk üç ayında Filipinler'e yaklaşık 4,5 milyon dolarlık, İrlanda'ya 5,2 milyon dolarlık ve Hindistan'a 12 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bahreyn ve Polonya'ya yönelik ihracat geçen yılın ilk 3 ayında yaklaşık 1,5 milyon dolar iken, bu yılın aynı döneminde rakam Polonya için yaklaşık 12, Bahreyn için 7 milyon dolara ulaştı.

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