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Twitter Lite kullanıma sunuldu

Başta bağlantı hızı sorunu yaşayan ülkeler olmak üzere tüm dünyada kullanıma sunulan Twitter Lite ile % 70 veri tasarrufu mümkün.

06 Nisan 2017 Perşembe, 17:19:17 Güncelleme: 17:24:08 HABERTURK.COM

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde mobil kullanıcıların kâbusu olan internet kotasına Twitter çözüm getirdi. Twitter Lite ismiyle duyurulan yeni versiyon çok daha hızlı, güvenl ve kota dostu.

Boyutu 1 megabaytın altında olan Twitter Lite, bilhassa güvenli bağlantı sorunu yaşanan çevrelerde etkili olabilir. düşük dosya boyutunun yanı sıra özel bir veri tasarrufu modu da bulunan yeni versiyonda görseller blurlanıyor ve videolar üzerine dokunmadan oynamıyor.

Hâlâ 3G teknolojisini kullanan insanların etkileşim hızını 5 saniyenin altına düşürmeyi hedefleyen Twitter, veriden % 70 tasarrufa gitmeyi ve platformu da % 30 daha hızlı kullandırmayı amaçlıyor. Üstelik bunu kendi zaman akışınızı koruyarak ve direkt mesajlar, trendler, profiller, bildirimler, resim/video yükleme dahil standart sürümdeki tüm ana özellikleri içererek sağlıyor.

Yeni sürümdeki tek handikapın dokunmadaki tepkime süresinin Android ve iOS marketteki asıl uygulamaya göre biraz daha yavaş olması gösterilebilir.

 

Twitter Lite sürümündeki ekstra tasarruf moduna geçmek için profil resminize tıklayıp "data saver" yani "veri tasarrufu" seçeneğini aktif hâle getirmeniz gerekiyor. Böylelikle görüntü blurlanmış olacak ve videolarla birlikte görmek için ekrana dokunmak gerekecek.

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