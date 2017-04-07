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Arama sonuçlarında bilgi doğrulama dönemi

Internet üzerindeki binlerce haber, makale ve içeriğin doğruluğunu ölçerek kullanıcılarına faydalı sonuçlar getirmek isteyen Google, bilgi doğrulama özelliğini duyurdu.

07 Nisan 2017 Cuma, 15:15:55 Güncelleme: 15:21:05 Genel

Internet'in en çok tercih edilen arama motoru Google, kullanıcılarının doğru içeriklere ulaşmasına yardımcı olabilmek için web siteleri ve yayıncılar tarafından oluşturulan haberlere yönelik doğrulama özelliği getiriyor. Ekim ayında, Jigsaw ortaklarıyla Brezilya'da başalayan denemeler artık tüm dünyada yürürlüğe girdi.

Böylelikle yalan haber ve sahte bilgilere karşı, kullanıcılara doğrulanmış bilgilerin olduğu makaleler sunulması planlanıyor. Google News sekmesinde hem kullanıcılardan hem de yayımcılardan gelen geri bildirimlere göre "bilgi doğruluğu" etiketi görünecek. Google üzerinden arama yapıldığında gelen sonuçların arasında inanırlık sonuçları da belirerek. Bir veya daha fazla iddia varsa söz konusu iddia sahibi ve içeriğe yönelik bilgi doğrulama ekranı görünecek.


Google, doğrulanmış haber kaynaklarını ve bir konuda uzman veya otorite olduğu algoritmalarla belirlenen kişi veya kurumların sayfalarını üstte görüntüleyecek. İçeriği tartışmaları ya da doğru olmayan sayfalar ise geri plana atılacak.

Öte yandan, internette her dakika binlerce yeni haber yayımlanıyor. Bilgi doğrulayıcıların tüm haberleri kontrol etmesinin mümkün olmadığını belirten Google, kullanıcı geri bildirimini de dikkate alacak.

Zira Google'ın oluşturduğu standartlara uygun olarak bilgi doğrulaması yapan aktif kuruluş sayısı sadece 115. Türkiye'den ise sadece Doğruluk Payı adlı oluşum Google'ın oluşturduğu yönergelere uygun olarak bilgi doğrulaması yapıyor. 

Aynı içeriğe yönelik farklı doğrulama kuruluşlarının değişik sonuçlara varabileceğini de kabul eden Google, buna rağmen insanların olabildiğince gerçekliği kontrol edilmiş bilgilere erişmesi için algoritmalarını geliştirmeyi ve bilgi doğrulama ortaklarının sayısını arttırmayı planlıyor.

Dünya üzerindeki 115 bilgi doğrulama yetkili aracına Reports Lab üzerinden ulaşmak mümkün.

 

 
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