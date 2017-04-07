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Bitcoin artık Japonya'da yasal

Japonya, bankacılık sistemini değiştiren bir kanun ile Bitcoin ve diğer tüm dijital para birimlerini yasal olarak tanıdı.

07 Nisan 2017 Cuma, 16:31:31 Güncelleme: 16:39:15 HABERTURK.COM

Nisan ayı başından itibaren yürürlüğe giren kanun, dijital para birimlerinin yanı sıra şifreli para birimlerinin de ticarette, alışverişlerde kullanılmasını düzenliyor.

"Sanal Para Birimi Kanunu" ismiyle yasalaşarak yürürlüğe giren kanunda, Bitcoin vb. dijital para birimleri ödeme aracı olarak kabul edildi. Üstelik söz konusu para birimleri değerli varlık kapsamında ele alındığı için bu da sanal para birimlerinin piyasalarda alınıp satılmasının önünü açıyor. 

Bitcoin ve diğer dijital para birimlerinin tanınmasıyla bu para birimlerinin ticaretinden doğacak kazançlar 'işletme faaliyetleri veya çeşitli işlemlerden elde edilen gelir' olarak kabul edildi. Böylece Bitcoin sermaye kazancı vergisi dahil olmak üzere çeşitli vergilere tabi tutulacak ancak kambiyo işlemlerinden alınan % 8 oranındaki vergi kaldırıldı.

250 BİN İŞLETME UYUM SAĞLAYACAK

Japon hükümetinin, Bitcoin'i resmen tanımasıyla birlikte ülke turizminde ve ticari işlemlerinde büyük bir hareketlilik bekleniyor. 2016 sonunda 4200 Bitcoin kabul eden işyerine sahip Japonya'da yıl sonuna dek bu rakam 250 bini aşabilir.

Coincheck uygulamasıyla Bitcoin paralarda Yen dönüşümü sağlanarak işletmelere transfer edilecek.

Ülkenin üç önemli perakende şirketi Recruit LifeStyle, AirRegi ve Bic Camera şimdiden ödeme araçları arasına Bitcoin'i dahil etti. 2020 yılında Tokyo şehrinde düzenlenecek Olimpiyat oyunlarında da turistlerin Bitcoin'e özendirilmesi bekleniyor. 

Alışveriş kuralları sıkı sıkıya takip edilecek. Öncelikle alışverişleri gerçekleştirecek 'müşterilerin tanınması' şart. Müşterilerin mesleği, yaptıkları ticaretin niyetleri gibi soruların cevabı olmak zorunda. Ayrıca müşteriler arasında doğacak sorunların önlenmesi için kimlik ve fiziksel adreslerin doğrulanması da gerekiyor.

Örneğin, elektronik ürünleri satan Bic Camera şimdilik alışverişi 900$ ile sınırladı fakat nakit ödemelerdeki bonusları Bitcoin sahiplerine de tanıyacağını bildirdi.

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