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08 NİSAN 2017
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Adil Kullanım Kotası hızında değişiklik

Web üzerinden sık indirme işlemi yapanlar için müjdeli haber geldi. BTK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Adil Kullanım Kotası (AKK) aşıldıktan sonra internet kalitesini 3 Mbps hızına indiren uygulama değişti.

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:30:48 Güncelleme: 13:52:13

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından daha önce 2018 Aralık ayında tamamen kaldırılacağı belirtilen Adil Kullanım Kotası (AKK) çalışmalarının bir bölümünün 2017 yılında yürürlüğe gireceğini belirtmişti.

Bahsedilen çalışmalarda sona yaklaşıldı ve internet kullanıcılarının kâbusu olabilen Adil Kullanım Kotası hakkında yeni bir düzenlemeye gidildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yeni uygulamayı internet servis sağlayıcılarına iletti. Kota aşımı sonrası minimum hız sınırı değişti.

GECELERİ KOTA YOK

Mevcut uygulamada servis sağlayıcılardan satın aldığınız tarife ve hız ne olursa olsun, sınır aşıldıktan sonra kullanabileceğiniz bağlantı 3Mbps'ye düşüyordu. Yeni uygulamada ise farklılıklar var.

1 Mayıs'tan itibaren başlayacak uygulamada gece 02:00 ve sabah 08:00 arasındaki veri kullanımı ve indirme işlemleri AKK kapsamında değerlendirilmeyecek. Internet kullanıcıları bu sayede geceleri web sitelerinde daha rahat sörf yapabilecek.

BTK tarafından internet servis sağlayıcılarına iletilen düzenlemedeki bir diğer yenilik de, gece saatlerinin dışında kalan ve kotaya tabi dönemdeki kullanımlardaki veri tüketiminin aşılması hâlinde internet hızının düşeceği bağlantı kalitesini belirliyor.

HIZA GÖRE FARKLI SINIR

Eski uygulamada tarife ne olursa olsun kota aşıldıktan sonra hız 3 Mbps'e çekiliyordu. Bundan böyle bu alt sınır tarifenin çeşidine göre değişecek. En düşük kullanım hızı olan 8 Mbps bağlantıda AKK aşıldıktan sonraki hız yine 3 Mbps olurken, diğer tarifelerde bu alt sınır kademe kademe yukarı çekildi.

Örneğin, 16 Mbps bağlantı hızı kota aşımı sonrasında 5 Mbps olarak kullanılabilirken 50 Mbps tarifesine sahip bir başka kişi kotayı aştığında hızı 16 Mbps'e düşecek. Tarife bazında internet bağlantı hızının kota sonrası düşeceği alacağı hal şöyle.

BAĞLANTI HIZI AKK SONRASI HIZ
8 MBPS 3 MBPS
16 MBPS 5 MBPS
24 MBPS 8 MBPS
50 MBPS 16 MBPS
100 MBPS 24 MBPS
500 MBPS 32 MBPS
1000 MBPS 64 MBPS

(Yeni Şafak)

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