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Devlerle yarışabilecekleri telefon geliyor

Bir zamanlar cep telefonu piyasasının en büyük oyuncusu olan Nokia'nın akıllı telefon pazarında tutunabilmek için hamleleri bitmiyor. iPhone ve Samsung'un en üst düzey telefonlarıyla rekabet edebilecek şekilde hazırlanan Nokia 9 özellikleri açıklandı.

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:57:33 Güncelleme: 16:46:53 HABERTURK.COM
 
Finlandiyalı teknoloji firması Nokia'nın amiral gemisi olması beklenen Nokia 9 telefonun özellikleriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 
 
Mart ayında, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (MWC 2017) kendi markası altında çıkardığı Android cihazları tanıtan Nokia, aldığı olumlu geri dönüşlerden sonra stratejisinde revizyona gitmişti.
 
 
Orta ve alt sınıf için üretilen  fiyat performans ürünleri Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'nın yanına rekabette ön plana çıkılmasını sağlayacak telefon hazırlıklarını ekledi.
 
Nokia 9 ismiyle satışa sunulması beklenen telefonla ilgili ayrıntılar oluşmaya başladı.
 
 
Firma tarafından açıklanan temel nitelikler arasında en dikkat çekici olan OLED ekran ve güçlü işlemciye ve dayanıklı batarya gibi görünüyor.
 
Ayrıca, Nokia bu seride yeni bir ses teknolojisi de sevenlerine tanıtacak. "İleri düzey psiko-akustik" ismi verilen teknoloji seslerin da görüntü gibi yakalanarak gerçek hayatta olacağı gibi oynatılmasına imkân verecek.
 
Samsung Galaxy S8'de olan iris tarayıcısı ve parmak izi sensörüne de sahip olacak telefon, son sürüm Android Nougat 7.1.2 işletim sistemiyle raflardaki yerini alacak. Genel özellikleri ise şöyle:
 
EKRAN 5.5 inç OLED QHD
İŞLEMCİ Qualcomm Snapdragon 835
BATARYA 3800 mAh, Qualcomm 4.0 teknolojisiyle birlikte
RAM ve HAFIZA 6 GB Ram, 128 MB'ye kadar
KAMERA 22 MP arka, 12 MP ön kamera

 

NOKIA 9 FİYATI NE KADAR?

Telefonun yaz aylarında, muhtemelen Temmuz ya da Ağustos'ta raflarda olması bekleniyor. Techcrunch haberine göre 25 Temmuz 2017 tanıtım tarihi olacak. Cihazın ABD fiyatı 699$, Avrupa fiyatı ise 749 € olacak.

Henüz bir açıklama olmasa da, telefonun Türkiye'deki satış fiyatı vergiler ve kurdaki dalgalanmalara bağlı olarak 4500-5000 TL aralığında değişebilir.

Sözkonusu fiyatlar Nokia'nın nereye oynadığını göstermesi açısından önemli.

Öte yandan, özelliklerinin üst düzey olmasına rağmen, Nokia'nın henüz akıllı telefon piyasasında sağlam bir yer edinemediği düşünüldüğünde iPhone ve Samsung skalasındaki bu fiyatları kullanıcılarına ve potansiyel müşterilerine ne derecede kabul ettirebileceği merak konusu.

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