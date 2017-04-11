BİLİM HABERLERİ
11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İstanbul Şehir Üniversitesi
TEKNOLOJİ

Türk öğrencilerin projesi finale kaldı

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği iki farklı uydu projesi; NASA tarafından desteklenen ve dünyanın en önemli üniversitelerinden öğrencilerin yarıştığı mini uydu yarışması CanSat’ta en başarılı 40 proje arasında yer alarak, finale kaldı.

11 Nisan 2017 Salı, 13:53:39 Güncelleme: 13:56:13

Öğrenciler, 9-11 Haziran tarihleri arasında ABD’nin Teksas Eyaleti'nde yapılacak yarışmada ‘Mechanics’ ve ‘SwifTurk’ isimli iki takımla Türkiye’yi temsil edecek.

Amerikan Astronotlar Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmada öğrencilerin uydu tasarlayıp inşa etmeleri ve fırlatmaları istendi. Türk öğrenciler dünyanın en önemli üniversitelerinden 85 projenin katıldığı yarışmada, iki uydu projesiyle finale kalan 40 proje arasında yer almayı başardı. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Faddale Demir’in takımı Mechanics’in danışmanlığını Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Doğan, İbrahim Duru’nun takımı SwifTurk’ün proje danışmanlığını ise Yrd. Doç. Dr. Kemal Özdemir yapıyor. Yarışmanın ilk aşamasında projelendirilen uyduların yarışmanın finalinde bir roket aracılığıyla 1000 metre yükseğe fırlatılması planlanıyor.

Takımların, uyduların fırlatma sürecinde gerekli ölçümleri yaparak, verileri NASA’nın talepleri doğrultusunda anlık olarak paylaşmaları gerekiyor. Yarışmaya katılan takımların başarısını, uyduların hızı, gökyüzündeyken öğrencilerin verilere erişip anlık olarak NASA ekibiyle paylaşabiliyor olması gibi kriterler belirleyecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dört yeni gezegen keşfedildi
TEKNOLOJİ

Televizyon izlerken 4 gezegen buldu!
Jeff Bezos gözünü uzaya dikti
TEKNOLOJİ

Her sene 1 milyar dolar!
SpaceX ilk kez uzaya "kullanılmış roket" fırlattı
TEKNOLOJİ

SpaceX'den devrim! Uzaya ilk kez...
Dünya uzaydan böyle görünüyor!
TEKNOLOJİ

İstanbul'a çok benziyor ama...
Dünya'nın eksik maddesi bulundu!
TEKNOLOJİ

Dünya'nın merkezindeki gizemli madde bulundu!
Kendi testini kendin yap
TEKNOLOJİ

Kısırlığa karşı cep telefonu önlemi!
Adil Kullanım Kotası'ndaki değişiklik 1 Mayıs'ta başlıyor
TEKNOLOJİ

İNTERNETTE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK
Korsanlar Dallas şehrini hackledi
TEKNOLOJİ

ABD ŞEHRİ HACKLENDİ!
Neil Hiltz'in gözünden finans sektörünün sosyal medyadaki geleceği
TEKNOLOJİ

İKİ TÜRK ŞİRKETİ FACEBOOK DÜNYASINI NASIL SALLADI?
iPhone 8 gecikiyor mu?
TEKNOLOJİ

İPHONE 8 BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER!
Navigasyona çok güvendi, nehre uçtu
TEKNOLOJİ

GPS'E GÜVENDİ, BAŞINA GELMEYEN KALMADI!
Google Map Maker kaldırıldı
TEKNOLOJİ

EN SEVİLEN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİNİ KALDIRDI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme