Türk öğrencilerin projesi finale kaldı

Öğrenciler, 9-11 Haziran tarihleri arasında ABD’nin Teksas Eyaleti'nde yapılacak yarışmada ‘Mechanics’ ve ‘SwifTurk’ isimli iki takımla Türkiye’yi temsil edecek.

Amerikan Astronotlar Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmada öğrencilerin uydu tasarlayıp inşa etmeleri ve fırlatmaları istendi. Türk öğrenciler dünyanın en önemli üniversitelerinden 85 projenin katıldığı yarışmada, iki uydu projesiyle finale kalan 40 proje arasında yer almayı başardı.

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Faddale Demir’in takımı Mechanics’in danışmanlığını Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Doğan, İbrahim Duru’nun takımı SwifTurk’ün proje danışmanlığını ise Yrd. Doç. Dr. Kemal Özdemir yapıyor. Yarışmanın ilk aşamasında projelendirilen uyduların yarışmanın finalinde bir roket aracılığıyla 1000 metre yükseğe fırlatılması planlanıyor.

Takımların, uyduların fırlatma sürecinde gerekli ölçümleri yaparak, verileri NASA’nın talepleri doğrultusunda anlık olarak paylaşmaları gerekiyor. Yarışmaya katılan takımların başarısını, uyduların hızı, gökyüzündeyken öğrencilerin verilere erişip anlık olarak NASA ekibiyle paylaşabiliyor olması gibi kriterler belirleyecek.