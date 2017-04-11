Qualcomm, Apple'a karşı dava açtı

Apple’ın bu yılın başlarında Qualcomm'a açtığı davaların ardından, yonga üreticisi de Apple karşısında dava açtı. Qualcomm, dün Apple’ın ocak ayında açtığı davayla ilgili Cevaplar ve Karşı İddialar belgesini Güney Kaliforniya Bölge Mahkemesi’ne iletti.

139 sayfalık doküman Qualcomm tarafından da yayınlandı. Şirketin beş ana şikayeti bulunuyor. İçlerinde en önemlisi, Apple’ın iPhone 7 telefonlarında Qualcomm işlemcilerin tam potansiyelinden bilerek yararlanmadığı. Dolayısıyla Qualcomm çip teknolojisine sahip iPhone telefonların, Intel tarafından sağlanan modellerden daha iyi performans sergileyemediği bulunuyor.

Qualcomm, Apple’ın iPhone 7 için tedarik edilmiş Qualcomm çipsetlerinin, yüksek performans sunan özelliklerini kullanmayı tercih etmediğini ve bu nedenle de müşterilerini Qualcomm yeniliklerinden tam mânâsıyla yararlanmaktan mahrum bıraktığında ısrarcı.

Qualcomm, kendi yonga setine sahip iPhone telefonların, Intel işlemcili iPhone telefonları performans olarak muhtemelen geçeceğini düşünüyor. Apple’ın da iki çeşit arasında dikkat çekici bir farklılık olmadığı gibi yanlış bir iddiayı öne sürdüğünü dile getiriyor.

Amerikalı üretici, Apple’ın bu durumu müşterilerinden sakladığını ve hangi Qualcomm işlemcili iPhone telefonların Intel yongasetli iPhone’ları geçtiğini de açıklayacak.

İddialar arasında Apple’ın Intel ve Qualcomm iPhone’ları arasındaki farkı gizli tutması konusunda tehditte bulunduğu ve açık bir karşılaştırma testine izin vermediği de var.

Karşı davaya konu olan diğer iddialar arasında Apple’ın Qualcomm ile gerçekleştirilen anlaşmaları ve pazarlıkları belirli ülke pazarlarında gerçekleri yanlış gösterip, doğru olmayan açıklamalar yaparak ihlâl etmek; Qualcomm’un diğer şirketlerle olan mevcut anlaşmalarında araya girerek Qualcomm'u zarara uğratmak da bulunuyor.

Apple, bu yılın başında Qualcomm’a ABD’de dava açmış ve işlemci üreticisinden 1 milyar dolar tutarında tazminat talebinde bulunmuştu. Şirket, patentlerin kullanımı için aşırı miktarda fazla fiyatlandırma yapıldığını öne sürmüştü. Bu davayı biri Çin’de, diğeri de Birleşik Krallık’ta açılan iki dava daha izlemişti.

Söz konusu davalar da patentler ve tasarımlara odaklanılıyordu. Çin’de açılan davada ise Qualcomm’un Çin’in anti kartel yasalarını istismar ettiği gerekçesiyle 1 milyar yuan tazminat istenmişti.

Apple CEO'su Tim Cook, yıllar boyunca süren ortaklığa rağmen Apple'ın Qualcomm’u dava etmekten başka çaresinin bulunmadığını belirtiyor.

Cook, Qualcomm'un işlerine yaramayan teknolojiler için telif ücreti ödenmesi konusunda ısrar ettiğini iddia etmişti. Qualcomm, Apple’ın TouchID parmak izi okuyucuları ve kameraları gibi özelliklerinden para topluyordu.