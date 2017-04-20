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Facebook "düşünce gücüyle" yazdıracak!

Sosyal medya devi Facebook, şimdiye kadar diğer sosyal medya platformlarının ilgilenmediği çılgın bir proje için harekete geçiyor: Düşünce gücüyle yazmak!

20 Nisan 2017 Perşembe, 20:53:52 Güncelleme: 20:56:11

Sosyal medya devi Facebook, yeni bir bilgisayar - insan köprüsü oluşturarak düşünce ile yazı yazmaya olanak sağlamak istiyor. Eğer Facebook bunu gerçekleştirirse, rakipleriyle arasındaki olan farkı daha da arttırabilir.

Facebook'un düzenlediği F8 konferansına damga vuran konu Facebook'un çılgın planı olan "düşünce gücüyle yazı yazma" oldu. Şimdiye kadar birkaç şirket bunu denese de hepsi beyne yerleştirilen implantlar yardımıyla bu teknoloji üzerinde çalışmıştı.

Facebook ise, daha temiz ve kullanıcıları rahatsız etmeyecek bir yöntemle bu teknolojiyi hayata sokmak istiyor. Facebook ekibi, optik görüntüleme teknolojisi kullanarak insan beynini saniyede yüz kez tarayarak kendi içinizden yaptığınız konuşmaları tanıyabilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Bu teknoloji de, düşüncelerin yazıya dökülebilmesini ifade ediyor. Ancak düşünceyle yazı yazmanın şöyle de bir tehlikesi bulunuyor; mesajlaşma uygulamaları kullanılırken ne düşündüğünüzü karşı tarafa yanlışlıkla gönderebilirsiniz.

Ekip, yalnızca düşünce gücüyle yazı yazmakla kalmayıp arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimini de kullanıcıların düşünce gücüyle kontrol edebilecekleri bir hale getirmek istiyor.

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